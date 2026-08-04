Ivan Moraes adere à Agenda 227 e promete incorporar propostas ao plano de governo

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Agenda 227 reúne diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, cultura, convivência familiar E ETC

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O candidato ao Governo de Pernambuco pela federação PSOL/Rede, com apoio do PCB, Ivan Moraes, tornou-se o primeiro candidato ao Palácio do Campo das Princesas a aderir à Agenda 227, documento elaborado por mais de 520 organizações da sociedade civil com propostas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O compromisso foi firmado nesta terça-feira (4), durante encontro com representantes da Rede Primeira Infância de Pernambuco (Repi), na sede do PSOL, no bairro do Derby, no Recife.



A Agenda 227 reúne diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, cultura, convivência familiar, combate à pobreza, equidade de gênero, diversidade e proteção à infância. O documento foi construído a partir da escuta de mais de 1.200 crianças em todo o país e vem sendo apresentado a candidatos aos governos estaduais.



Ao receber o material, Ivan Moraes afirmou que as propostas serão incorporadas integralmente ao programa de governo. “Durante 20 anos eu estava na posição de vocês, escrevendo programas que candidatos deveriam se comprometer. E torcia para que não fosse apenas da boca pra fora. Eu estou vendo aqui vários sujeitos, pessoas que eu já caminho junto. Considerem que essas propostas estarão integralmente no nosso plano de governo”, declarou.



A reunião contou com a presença dos coordenadores da Repi, Rogério Morais, diretor do Instituto Pipa, e Flávia Veras, assessora de advocacy da instituição. Em Pernambuco, Ivan é o primeiro candidato ao Executivo estadual a formalizar adesão à Agenda 227.



Entre as propostas específicas para o estado estão a transformação do Plano Estadual da Primeira Infância em lei, a regulamentação do regime de colaboração entre Estado e municípios, alinhado à Política Nacional da Primeira Infância, além do fortalecimento da captação de recursos por meio da destinação do Imposto de Renda aos fundos estaduais e municipais da criança e do adolescente.



Segundo a organização, embora o país tenha registrado avanços nas políticas voltadas à infância, ainda persistem desafios. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apontam que os estados respondem por apenas 5,6% do cofinanciamento da educação básica e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), enquanto os municípios concentram mais de 70% dos custos, cenário que reforça a necessidade de ampliar a participação estadual no financiamento dessas políticas.