Flávio Dino autoriza terceiro inquérito contra Lulinha no STF

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Flávio Dino autorizou a abertura do terceiro inquérito contra Lulinha no STF. A PF investiga suposta atuação irregular junto ao governo federal

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Nesta terça-feira (4), o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura do terceiro inquérito contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. O pedido foi feito pela Polícia Federal (PF), que investiga a atuação de um grupo suspeito de manter negócios irregulares em diferentes áreas do governo federal.

Com a decisão, Lulinha passa a ser alvo de três investigações em andamento no STF. Na mesma decisão, Flávio Dino também autorizou a abertura de um quarto inquérito para apurar o suposto vazamento de informações sigilosas relacionadas às investigações.

A defesa de Lulinha afirmou que recebeu a decisão com tranquilidade e disse acreditar na condução do caso pelo ministro. Os advogados sustentam que ele não participou de qualquer prática ilegal e que a investigação ajudará a comprovar a regularidade de suas atividades profissionais.

A defesa também cobrou providências contra o que classifica como vazamentos criminosos e seletivos de informações. Segundo os advogados, parte da investigação estaria sendo usada com objetivos político-eleitorais, embora reconheçam a atuação da direção-geral da PF na preservação da sua autonomia.

Sequência de investigações

Este é o terceiro inquérito aberto contra Lulinha em menos de uma semana. O primeiro foi autorizado pelo ministro André Mendonça, em 30 de julho, para investigar suspeitas de tráfico de influência e corrupção em negociações ligadas ao Ministério da Saúde.

De acordo com a Polícia Federal, o filho do presidente Lula teria atuado em benefício de interesses do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

Um dia depois, Mendonça autorizou uma segunda investigação para apurar o possível favorecimento a empresários interessados em contratos com a Dataprev e outros órgãos federais. Nesse caso, as suspeitas incluem tráfico de influência, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As três investigações têm como ponto de partida informações obtidas durante a Operação Sem Desconto, que apura fraudes em descontos aplicados sobre benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Apesar disso, a Polícia Federal ressalta que os novos inquéritos não tratam diretamente dessas fraudes, mas de uma possível atuação de Lulinha em favor de empresários e lobistas em negociações com órgãos do governo federal.

