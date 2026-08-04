Flávio Bolsonaro deverá anunciar vice da chapa presidencial nesta quarta-feira (5)

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Assessoria teria confirmado que o anúncio será feito às 11h, após semanas de negociações. Flávio buscava uma mulher para compor a chapa.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, deverá anunciar nesta quarta-feira (5) o nome que ocupará a vice-presidência em sua chapa para as eleições de 2026. A informação teria sido confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar, dizendo que o anúncio será feito durante uma entrevista coletiva, às 11h, em Brasília.

A definição pode encerrar semanas de negociações conduzidas pelo PL em busca de uma composição que ampliasse o arco de alianças da candidatura. O partido tentou atrair Republicanos e União Progressista para indicar o vice, mas os partidos decidiram permanecer neutros na eleição presidencial.

Nos bastidores, Flávio defendia que a chapa fosse composta por uma mulher, com o objetivo de ampliar o diálogo com o eleitorado feminino, que representa 52,8% dos eleitores.

Ao longo das negociações, alguns nomes chegaram a ser apontados como favoritos para a vaga, como a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, ligada ao Republicanos; a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro; e a deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), presidente nacional do Podemos.

Tereza Cristina teria até chegado a aceitar o convite, mas recuou após o PP manter a neutralidade. Daniella Marques também perdeu força depois que o Republicanos tomou a mesma decisão.

Ainda nesta terça-feira (4), Flávio Bolsonaro afirmou que a definição do vice poderia ocorrer até 15 de agosto, prazo final para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), durante sabatina promovida pelo portal O Antagonista e pela empresa de educação G4.

