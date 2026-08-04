Ex-chefe de gabinete de Lula admite pagamento de amiga de Lulinha investigada pela PF

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Marco Aurélio Santana Ribeiro afirma que valor foi referente a empréstimo já quitado; lobista é investigada por suspeita de tráfico de influência

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O ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marco Aurélio Santana Ribeiro, admitiu ter recebido um pagamento da lobista Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal (PF) por suspeita de tráfico de influência no governo federal.

Em nota divulgada nesta terça-feira (4), ele afirmou que a transferência foi referente a um “empréstimo pessoal contraído e já quitado”.

Marco Aurélio, conhecido como Marcola, deixou o cargo no governo Lula em 21 de julho para integrar a equipe da campanha do presidente.

A transação com Roberta foi mencionada pela PF no pedido de abertura de inquérito para investigar uma possível atuação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente, junto ao Ministério da Saúde e ao Palácio do Planalto.

Uma das hipóteses investigadas é se o pagamento feito a Marco Aurélio poderia ter relação com um esquema de tráfico de influência para facilitar o acesso de interesses privados a integrantes do governo. A existência da transação foi inicialmente divulgada pelo Poder360 e confirmada pelo Estadão.

Em nota, Marco Aurélio negou qualquer irregularidade e afirmou que o pagamento não teve relação com sua atuação no governo.

“Recebi com surpresa a matéria que trata um empréstimo pessoal contraído e já quitado como algo ilegal. Nunca tive nenhuma relação que caracterize qualquer ilegalidade no exercício de minha função”, afirmou.

Suspeita de influência no governo

A PF também investiga a relação de Roberta Luchsinger com o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Mensagens obtidas pela investigação e divulgadas pelo Estadão indicam que os dois teriam discutido estratégias para “abrir portas” no governo federal e prospectar negócios.

As apurações buscam esclarecer ainda se Lulinha teria participado dessas articulações. Segundo informações reveladas pelo Estadão, ele teve uma viagem a Portugal custeada por Antunes para conhecer um projeto relacionado à cannabis medicinal.

Roberta também esteve mais de 40 vezes em órgãos do governo federal entre 2023 e 2025 sem que sua presença constasse nas agendas oficiais de autoridades, conforme levantamento revelado pelo Estadão.

Em 2023, entre os locais visitados estava a Secretaria de Relações Institucionais, então comandada por Alexandre Padilha. Ela também teve diversas entradas registradas no Ministério da Saúde, área de interesse do Careca do INSS, inclusive em ocasiões em que esteve acompanhada pelo empresário.



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