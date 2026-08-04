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Política | Notícia

Democracia Cristã anuncia apoio a João Campos na disputa pelo Governo de Pernambuco

Segundo o presidente estadual, o partido avaliou projeto e conversou com Raquel, mas considera que o João reúne as melhores condições para governar.

Por JC Publicado em 04/08/2026 às 20:54 | Atualizado em 04/08/2026 às 20:55
Democracia Cristã declara apoio a João Campos
Democracia Cristã declara apoio a João Campos - Foto: Divulgação

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A Democracia Cristã (DC) oficializou o apoio à candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco, nesta terça-feira (4). A decisão foi tomada durante convenção realizada no Recife, após consultas às instâncias estadual e nacional da legenda e conversas com os dois principais grupos políticos na disputa. 

De acordo com o presidente estadual da DC, Marcos Paiva, o partido avaliou os projetos apresentados pelos pré-candidatos antes de definir o posicionamento. Segundo ele, apesar de ter dialogado com a governadora Raquel Lyra (PSD), a legenda concluiu que João Campos reúne as melhores condições para comandar o estado.

“Conversamos com os segmentos do partido, ouvindo cada filiado, o diretório estadual, o diretório nacional. Conversei com o presidente nacional, deputado João Caldas, e ele me autorizou a seguir o melhor caminho para Pernambuco. Estamos lançando nossa chapa de deputado federal e vamos apoiar aqui em Pernambuco o ex-prefeito do Recife João Campos. Conversamos com a governadora, ouvimos os dois lados, e o diretório de Pernambuco optou pela candidatura do ex-prefeito do Recife, o brilhante jovem João Campos. Vamos ajudá-lo a ser o futuro governador de Pernambuco”, declarou.

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A convenção reuniu dirigentes e filiados da legenda, além do candidato a vice-governador na chapa de João Campos, Carlos Costa (Republicanos), e do presidente estadual do PRD e prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, que participou das articulações para aproximar a DC da Frente Popular.

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Durante o encontro, a Democracia Cristã também decidiu não apresentar candidatura ao Senado, devendo concentrar os esforços na disputa por vagas na Câmara dos Deputados, com a homologação da chapa de candidatos federais.

 

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