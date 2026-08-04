Caiado diz que Lula 4 seria ‘Dilma 2 piorado’ e faz críticas a Flávio

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O candidato afirmou que pretende realizar o ajuste fiscal "cortando na carne" e citou medidas adotadas durante sua gestão em Goiás

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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, recorreu ontem aos casos da "rachadinha" e do mensalão para se diferenciar do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), respectivamente. "Vocês já me viram em rachadinha? Vocês já me viram em mensalão?", disse Caiado durante sabatina promovida pela empresa de educação executiva G4, em parceria com o portal O Antagonista. O ex-governador de Goiás afirmou que, se eleito, governará com "autoridade moral".

"Não se governa pelo discurso. Governa-se pelo exemplo de vida", afirmou o candidato do PSD. "Eu resgatarei o presidencialismo no Brasil", completou. Para Caiado, um novo mandato de Lula seria um governo "Dilma 2 piorado". Segundo o ex-governador, a confiança dos mercados exige do próximo mandatário sinais de responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos. "Colocando o Caiado, vocês vão ter previsibilidade", disse.

O candidato afirmou que pretende realizar o ajuste fiscal "cortando na carne" e citou medidas adotadas durante sua gestão em Goiás. Ele também intensificou as críticas direcionadas ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas semanas, em busca de ampliar seu espaço na corrida pelo Palácio do Planalto. O pessedista criticou Flávio Bolsonaro por, segundo ele, estar mais preocupado em "salvar os escândalos da família dele do que em salvar o País".

Além de Caiado, foram entrevistados, separadamente, os candidatos à Presidência Romeu Zema (Novo-MG), Renan Santos (Missão-SP) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Entre os nomes mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, Lula foi convidado, mas não compareceu.

Flávio Bolsonaro

O candidato à Presidência pelo PL disse que "gostaria muito" de ter a economista Daniella Marques como vice. A declaração foi pronunciada em meio a incertezas sobre a composição da chapa. "É uma pessoa que eu gostaria muito que fosse minha vice. É a primeira vez que falo isso abertamente em público aqui. Obviamente que nas nossas tratativas com o Republicanos eu já deixei isso bastante claro. Eu penso que tem que ser alguém que passe uma mensagem positiva e agregue", afirmou Flávio durante sabatina.

Daniella Marques compôs o time de economia do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Ela assumiu o comando da Caixa Econômica Federal em junho e exerceu o cargo até ser exonerada pelo presidente Lula, em janeiro de 2023.

Apesar do interesse de Flávio, as tratativas com o partido da economista não vão bem. O Republicanos recusou o convite para compor aliança. A decisão foi comunicada por Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. Segundo levantamento do mandatário da sigla, 17 dos diretórios estaduais preferem a neutralidade.

Zema

Na sabatina, o ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência pelo Novo afirmou ontem que, se eleito, implementará um governo de reformas em diálogo com o Congresso, mas não "comprará mercenários".

O presidenciável, que definiu o vice ontem (mais informações na página A13), prometeu implementar reformas na administração pública e na Previdência Social. Questionado sobre como pretende gerir a coalizão no Congresso necessária para a aprovação dessas medidas, Zema afirmou que trouxe os deputados estaduais de Minas para sua base sem recorrer ao "toma lá, da cá". "Se for para ficar comprando mercenário, não concordo", disse o ex-governador

Durante a sabatina, Zema fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). O mineiro prometeu "mudar o comportamento" da Corte e defendeu mudanças na forma de indicação de membros do Tribunal. "Tem alguém que está criticando o Supremo tanto quanto eu? Inclusive, estou respondendo a uma ação do Gilmar Mendes. Eu não tenho o rabo preso, não. Minha vida já foi vasculhada e não encontraram nada", afirmou. O candidato do Novo propõe que os nomeados ao Supremo tenham pelo menos 60 anos de idade. Além disso, o indicado pelo presidente deveria partir de uma lista de três nomes.

Renan Santos

O candidato a presidente pelo Missão defendeu ontem uma redução do poder de atuação do STF, mas afirmou que, se eleito, pretende promover essa reforma de maneira republicana.

Renan também se posicionou de forma contrária ao foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado. Segundo o candidato, o mecanismo é um "controle político" do STF sobre as ações dos parlamentares. Durante a sabatina, Renan estabeleceu como metas de sua gestão o ajuste fiscal, o aprimoramento da competitividade do País e a revisão de matérias penais. O candidato qualificou a Zona Franca de Manaus como "malandragem fiscal" e "distorção a ser corrigida".