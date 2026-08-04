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Política | Notícia

Após convenção, Raquel cumpre primeira agenda no TRE-PE

Durante o encontro, Raquel destacou a importância da transparência do processo eleitoral

Por JC Publicado em 04/08/2026 às 17:58 | Atualizado em 04/08/2026 às 18:55
Após convenção, Raquel cumpre primeira agenda no TRE-PE
Após convenção, Raquel cumpre primeira agenda no TRE-PE - Divulgação

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A governadora Raquel Lyra (PSD) cumpriu, nesta terça-feira (4), sua primeira agenda institucional após a convenção que oficializou sua candidatura à reeleição. Acompanhada da vice-governadora e também candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), ela visitou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desembargador Fernando Cerqueira.

Durante o encontro, Raquel destacou a importância da transparência do processo eleitoral e reafirmou o compromisso com a realização de eleições seguras, limpas e democráticas.

 

 

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