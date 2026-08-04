Aécio abre mão da disputa em 2026 e diz que vai liderar "novo projeto de Brasil" pelo PSDB
Apesar de abrir mão da candidatura neste ano, o dirigente faz questão de afastar qualquer interpretação de aposentadoria política.
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Após quatro décadas de mandatos consecutivos, o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, anunciou nesta terça-feira (4) que não será candidato a nenhum cargo eletivo nas eleições de 2026. Em uma mensagem direcionada a filiados e aliados, o ex-governador de Minas Gerais e ex-senador afirmou que a decisão foi difícil, especialmente por chegar ao período eleitoral liderando pesquisas para uma das vagas ao Senado em seu estado. Segundo ele, a prioridade agora será conduzir a reconstrução do partido e fortalecer o chamado centro democrático no País.
Na carta, Aécio faz um balanço de sua trajetória política, iniciada há 40 anos, período em que exerceu mandatos como deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, governador de Minas Gerais por dois mandatos e senador. O tucano também relembra a disputa presidencial de 2014, quando foi derrotado por pequena diferença, e afirma que aquele resultado poderia ter mudado os rumos do Brasil.
Apesar de abrir mão da candidatura neste ano, o dirigente faz questão de afastar qualquer interpretação de aposentadoria política. Segundo ele, a decisão não representa uma despedida da vida pública nem das futuras disputas eleitorais. "Serei mais útil a Minas e ao país me dedicando ao fortalecimento do centro democrático no nosso Brasil", escreveu.
O ex-governador afirma que continuará à frente da presidência nacional do PSDB e que pretende concentrar esforços na construção de um projeto político que define como liberal na economia, inclusivo na área social, responsável na gestão fiscal e pragmático na política externa.
Ao longo da mensagem, Aécio também faz críticas ao ambiente político nacional e à polarização entre os principais grupos políticos do País. Para o tucano, o Brasil precisa superar o que classificou como uma "guerra fratricida" alimentada pelo extremismo e pela disputa de poder. "Somos muito maiores do que a soma de Lula e Bolsonaro e vamos mostrar isso preparando esse novo e consistente projeto de Brasil", afirmou.