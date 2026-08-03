"Não fui acolhido para concorrer à reeleição", diz Fernando Dueire após ficar fora da chapa governista

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Senador agradece apoios, exalta legado de Jarbas Vasconcelos e deseja sucesso ao grupo político liderado pela governadora Raquel Lyra

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A definição da chapa majoritária encabeçada pela governadora Raquel Lyra (PSD) para as eleições de 2026 provocou a primeira manifestação pública do senador Fernando Dueire (MDB), que confirmou sua saída da disputa pela reeleição ao Senado. Em nota oficial, o parlamentar afirmou que "não foi acolhido para concorrer à reeleição" e agradeceu aos aliados que defenderam a permanência de seu nome na composição governista, encerrando semanas de expectativa sobre sua permanência na chapa.



Nas últimas semanas, o senador vinha sendo apontado como um dos possíveis nomes para ocupar uma das duas vagas ao Senado na composição liderada por Raquel Lyra. Com a definição da chapa, no entanto, ele ficou de fora da disputa.



Na nota, o senador adotou um tom de gratidão e evitou críticas diretas à condução das negociações. "Manifesto-me publicamente para expressar meu mais profundo agradecimento a todos que torceram e apoiaram a possibilidade de uma nova disputa ao Senado Federal", afirmou.



O senador ainda direcionou agradecimentos a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais que o acompanharam durante o mandato, classificando-os como "grandes parceiros de caminhada".

