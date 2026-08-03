'Flávio não entende do assunto', afirma Caiado ao disputar eleitorado do agronegócio

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Caiado afirmou que sua ligação com o segmento é construída ao longo de décadas, diferentemente, segundo ele, da relação de Flávio Bolsonaro.

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Em busca de ampliar seu espaço na corrida ao Palácio do Planalto, o candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, elevou o tom contra o adversário Flávio Bolsonaro (PL) ao disputar a identificação com o agronegócio. Em entrevista concedida ao canal MyNews, o ex-governador de Goiás afirmou que possui uma trajetória consolidada no setor e questionou a capacidade do rival para representar os interesses dos produtores rurais.

Ao comentar o apoio que parte do agronegócio tem demonstrado ao candidato do PL, Caiado afirmou que sua ligação com o segmento é construída ao longo de décadas, diferentemente, segundo ele, da relação de Flávio Bolsonaro. Caiado declarou que seu histórico na defesa do setor lhe dá autoridade para discutir políticas voltadas ao campo.

Durante a entrevista, Caiado associou o desenvolvimento econômico de regiões agrícolas ao fortalecimento da produção rural. Como exemplo, mencionou áreas de expansão da fronteira agrícola, como o Matopiba, além dos Estados de Goiás e Mato Grosso, argumentando que esses locais apresentam melhores indicadores de renda, educação e qualidade de vida em razão do crescimento do agronegócio.

Caiado também criticou os governos do PT por, segundo ele, enfraquecerem políticas estruturantes voltadas ao campo, como a Embrapa. Afirmou que os produtores enfrentam dificuldades em razão do cenário econômico. "O agronegócio não aguenta produzir com essa taxa de juros", declarou.

Questionado sobre o fato de seu discurso ainda não se refletir em maior apoio eleitoral entre produtores rurais, Caiado respondeu que acredita que sua base ainda não se mobilizou. "Meu eleitorado do agro ainda não acordou", afirmou. Ele também atribuiu a vantagem de Flávio Bolsonaro à estrutura política construída pelo PL ao longo dos últimos anos e lembrou que somente recentemente passou a contar com o apoio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Ao falar sobre a disputa presidencial, o ex-governador afirmou que sua prioridade é ultrapassar Flávio Bolsonaro ainda no primeiro turno. Segundo Caiado, uma eventual presença do candidato do PL na etapa decisiva seria favorável ao presidente Lula. "Flávio no segundo turno seria o peru de Natal que Lula deseja enfrentar", disse, acrescentando que o adversário chegaria à fase final da eleição "tendo que ficar se explicando" sobre denúncias.