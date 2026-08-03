Barroso é internado em São Paulo após sofrer intoxicação alimentar durante viagem à França
Segundo a assessoria do ex-presidente do STF, o quadro provocou desidratação e comprometimento da função renal, motivando a internação
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O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, de 68 anos, está internado, em um hospital de São Paulo, devido a uma intoxicação alimentar por bactéria.
Conforme divulgado pela assessoria de imprensa do ministro aposentado, o incidente ocorreu durante uma viagem acadêmica à França. A intoxicação causou um processo de desidratação que afetou os rins.
No momento, Barroso está sob os cuidados da médica Ludhmila Hajjar com boa recuperação e previsão de alta em breve.
Aposentadoria
Luís Roberto Barroso anunciou a aposentadoria do STF em outubro de 2025. Ele havia afirmado, na época, que a decisão de sair da Corte não possuia relação com nenhuma circunstância da política atual.
Nos planos futuros, pretende lançar um livro de memórias e se dedicar aos estudos.