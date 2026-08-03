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Política | Notícia

Barroso é internado em São Paulo após sofrer intoxicação alimentar durante viagem à França

Segundo a assessoria do ex-presidente do STF, o quadro provocou desidratação e comprometimento da função renal, motivando a internação

Por Alice Lins Publicado em 03/08/2026 às 22:54
Ministro Luís Roberto Barroso se aposentou do STF
Ministro Luís Roberto Barroso se aposentou do STF - ANTONIO AUGUSTO/ STF

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O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, de 68 anos, está internado, em um hospital de São Paulo, devido a uma intoxicação alimentar por bactéria.

Conforme divulgado pela assessoria de imprensa do ministro aposentado, o incidente ocorreu durante uma viagem acadêmica à França. A intoxicação causou um processo de desidratação que afetou os rins.

No momento, Barroso está sob os cuidados da médica Ludhmila Hajjar com boa recuperação e previsão de alta em breve.

Aposentadoria

Luís Roberto Barroso anunciou a aposentadoria do STF em outubro de 2025. Ele havia afirmado, na época, que a decisão de sair da Corte não possuia relação com nenhuma circunstância da política atual.

Nos planos futuros, pretende lançar um livro de memórias e se dedicar aos estudos.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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