Alepe presta última homenagem a Waldemar Borges e "oficializa" posse definitiva de Cayo Albino

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A homenagem desta segunda-feira encerra um ciclo de manifestações de reconhecimento à trajetória política de Waldemar Borges.

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A retomada das sessões plenárias da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta segunda-feira (3), foi marcada por uma homenagem ao deputado estadual Waldemar Borges (PSB), que morreu no último dia 4 de julho, aos 67 anos, após enfrentar um câncer. Antes do início das votações, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em memória do socialista. Na ocasião, o presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (MDB), também comunicou oficialmente que o primeiro suplente, Cayo Albino (PSB), passa a exercer o mandato de forma definitiva.



Waldemar Borges estava licenciado das atividades parlamentares para tratamento de saúde desde o primeiro semestre deste ano. Durante o período de afastamento, a vaga já vinha sendo ocupada por Cayo Albino, que agora deixa a condição de suplente em exercício e assume definitivamente a cadeira na Assembleia após a confirmação da vacância decorrente do falecimento do titular.



Ao abrir os trabalhos do segundo semestre legislativo, Álvaro Porto convidou os deputados e demais presentes para prestarem um minuto de silêncio em homenagem ao colega de Parlamento.

“Gostaria que fosse feito um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do deputado Waldemar Borges, que nos deixou no último dia 4 do mês passado”, declarou o presidente da Alepe.



Na sequência, Porto informou a efetivação do mandato de Cayo Albino.“O deputado Cayo Albino, que já havia tomado posse por ocasião da então licença para tratamento de saúde de Val, assume de maneira efetiva o mandato parlamentar a partir desta data”, anunciou.