fechar
Política | Notícia

Quem não acredita no voto popular não deveria nem ser candidato a presidente, diz Alckmin

Alckmin reforçou que a descrença é "fumaça da derrota" e brincou: "a urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/08/2026 às 14:06
Geraldo Alckmin (PSB) candidato a vice presidente na chapa com Lula
Geraldo Alckmin (PSB) candidato a vice presidente na chapa com Lula - ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que adversários políticos descrentes do voto popular não deveriam ser candidatos à Presidência.

Alckmin lembrou, sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que a oposição elaborou um golpe de Estado, ao perder as eleições de 2022. "Tinham como projeto assassinar aqueles que foram eleitos pelo povo. Pelo voto popular, não deveriam sequer ter sido candidatos à Presidência", disse, durante a Convenção Nacional do PT, em São Paulo.

O vice-presidente reforçou que a descrença nas urnas é "a fumaça da derrota". "A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano", brincou Alckmin.

Alckmin participa da Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo. O evento oficializa a candidatura à reeleição da chapa de Lula e Alckmin para o Executivo.

INDÚSTRIA

Alckmin, destacou, ainda, que a indústria brasileira encolheu 1,6% de 2015 a 2022, mas cresceu 3,2% de 2023 a 2025, durante o governo Lula.

"Nesse período de 2015 a 2022, fecharam a Ford, a Mercedes, a Vibra, a Sony, a Troller e a Audi", enumerou Alckmin, que também assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços durante o governo. Além disso, o vice-presidente pontuou a melhora do Custo Brasil com a simplificação e redução da burocracia na indústria.

Alckmin também destacou a melhora de indicadores econômicos, sobretudo no curto prazo. Ele mencionou o nível baixo da taxa de desemprego, em 5,4% no trimestre móvel encerrado em junho, e também o resultado abaixo do esperado do IPCA-15 de julho, que registrou alta mensal de 0,06%.

"Um desemprego baixo, assim como uma inflação baixa, é difícil de se obter porque, em geral, quando a inflação está baixa o desemprego está alto; quando o desemprego está baixo, a inflação está alta. E conseguimos, presidente, as duas coisas no nosso País", frisou.

O vice-presidente também afirmou que adversários políticos tinham o intuito de criar mais um imposto na frente econômica, a CPMF. "Isso encareceria o empréstimo e o crédito. O que o presidente Lula fez foi uma reforma tributária que simplifica e traz eficiência econômica", disse.

Leia também

Após Convenções, Raquel Lyra e João Campos enfrentam campanha acirrada e imprevisível
Eleições 2026

Após Convenções, Raquel Lyra e João Campos enfrentam campanha acirrada e imprevisível
Partido Novo protocola representação contra PT após Lula pedir votos em convenção
Eleições 2026

Partido Novo protocola representação contra PT após Lula pedir votos em convenção

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.