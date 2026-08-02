Quem não acredita no voto popular não deveria nem ser candidato a presidente, diz Alckmin

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Alckmin reforçou que a descrença é "fumaça da derrota" e brincou: "a urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano"

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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que adversários políticos descrentes do voto popular não deveriam ser candidatos à Presidência.

Alckmin lembrou, sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que a oposição elaborou um golpe de Estado, ao perder as eleições de 2022. "Tinham como projeto assassinar aqueles que foram eleitos pelo povo. Pelo voto popular, não deveriam sequer ter sido candidatos à Presidência", disse, durante a Convenção Nacional do PT, em São Paulo.

O vice-presidente reforçou que a descrença nas urnas é "a fumaça da derrota". "A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano", brincou Alckmin.

Alckmin participa da Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo. O evento oficializa a candidatura à reeleição da chapa de Lula e Alckmin para o Executivo.

INDÚSTRIA

Alckmin, destacou, ainda, que a indústria brasileira encolheu 1,6% de 2015 a 2022, mas cresceu 3,2% de 2023 a 2025, durante o governo Lula.

"Nesse período de 2015 a 2022, fecharam a Ford, a Mercedes, a Vibra, a Sony, a Troller e a Audi", enumerou Alckmin, que também assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços durante o governo. Além disso, o vice-presidente pontuou a melhora do Custo Brasil com a simplificação e redução da burocracia na indústria.

Alckmin também destacou a melhora de indicadores econômicos, sobretudo no curto prazo. Ele mencionou o nível baixo da taxa de desemprego, em 5,4% no trimestre móvel encerrado em junho, e também o resultado abaixo do esperado do IPCA-15 de julho, que registrou alta mensal de 0,06%.

"Um desemprego baixo, assim como uma inflação baixa, é difícil de se obter porque, em geral, quando a inflação está baixa o desemprego está alto; quando o desemprego está baixo, a inflação está alta. E conseguimos, presidente, as duas coisas no nosso País", frisou.

O vice-presidente também afirmou que adversários políticos tinham o intuito de criar mais um imposto na frente econômica, a CPMF. "Isso encareceria o empréstimo e o crédito. O que o presidente Lula fez foi uma reforma tributária que simplifica e traz eficiência econômica", disse.