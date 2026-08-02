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Política | Notícia

PSTU oficializa Hertz Dias como candidato à Presidência da República

Professor da rede pública do Maranhão, Hertz Dias foi escolhido para encabeçar a chapa ao lado de Vanessa Portugal, professora da rede pública de BH

Por JC Publicado em 02/08/2026 às 12:34
Hertz Dias e Vanessa Portugal, do PSTU
Hertz Dias e Vanessa Portugal, do PSTU - Maísa Mendes/Divulgação

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O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou, na sexta-feira (31), a candidatura de Hertz Dias à Presidência da República e de Vanessa Portugal à Vice-Presidência nas eleições de 2026. A homologação ocorreu durante a Convenção Nacional Eleitoral da sigla, realizada na sede do Sindicato dos Metroviários, em São Paulo.

Professor da rede pública do Maranhão, Hertz Dias foi escolhido para encabeçar a chapa ao lado de Vanessa Portugal, professora da rede pública de Belo Horizonte e dirigente sindical.

Segundo o partido, a campanha terá como foco propostas voltadas à classe trabalhadora, entre elas o fim da escala 6x1 sem redução salarial, a revogação das reformas Trabalhista e da Previdência, a defesa dos serviços públicos e mudanças na política econômica.

Ao comentar a confirmação da candidatura, Hertz Dias afirmou que a campanha buscará fortalecer as lutas sociais. "Nossa candidatura nasce para dar voz aos trabalhadores, à juventude, às mulheres, à população negra e aos setores oprimidos que enfrentam diariamente o desemprego, os baixos salários e a retirada de direitos. Queremos apresentar uma alternativa socialista para o Brasil, construída pela mobilização da nossa classe."

Vanessa Portugal disse que a campanha também pretende defender pautas relacionadas à educação pública, aos serviços públicos e aos direitos das mulheres.

"Vamos percorrer o Brasil dialogando com quem produz a riqueza deste país. Nossa chapa representa aqueles que resistem à exploração e às opressões e acredita que somente a organização independente da classe trabalhadora poderá transformar a realidade brasileira."

Hertz Dias foi candidato à Vice-Presidência da República em 2018, na chapa encabeçada por Vera Lúcia. Vanessa Portugal atua no movimento sindical da educação em Minas Gerais e integra a CSP-Conlutas.

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