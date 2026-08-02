Parceria com Lula e governo federal na pauta de Raquel Lyra e aliados na convenção do PSD em Pernambuco

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Governadora citou presidente e ministros petistas e defendeu relação institucional; Lula consolidou apoio a João Campos na disputa pelo Governo

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A relação institucional com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos pontos destacados por Raquel Lyra (PSD) e aliados durante a convenção do Partido Social Democrático (PSD), neste domingo (2), no Parador, no Bairro do Recife.

Diante de um cenário em que Lula já declarou apoio à candidatura do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco, a governadora buscou reforçar a imagem de uma gestão estadual com diálogo aberto e parceria direta com Brasília.

Durante o discurso na convenção, a governadora citou nominalmente o presidente e ministros da Esplanada ao destacar obras e investimentos realizados em Pernambuco.

"Disseram que a gente não conseguiria o apoio do Governo Federal. Deram com os burros n'água também. Estamos fazendo muita parceria", afirmou.

Na sequência, Raquel agradeceu ao presidente Lula, aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e André de Paula (Agricultura e Pecuária), e aos ex-ministros Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades), afirmando que a cooperação entre diferentes esferas de governo permitiu avanços em obras no Estado.

A governadora citou como exemplos a conclusão da BR-104, as obras do Canal do Fragoso e outras ações de infraestrutura realizadas em parceria com a União.

"Não é o jogo do quanto pior melhor, de quem achava que tinha monopólio de alguma coisa. Ninguém é dono do Estado de Pernambuco. O seu dono é o seu povo", declarou.

Durante meses, a possibilidade de Lula manter palanques múltiplos em Pernambuco esteve no centro das articulações políticas no Estado para 2026, diante da relação construída pelo presidente tanto com João Campos quanto com Raquel Lyra.

O cenário, no entanto, foi definido após negociações: Lula passou a apoiar exclusivamente o socialista na disputa estadual, com declarações públicas de apoio e a participação de João na convenção que lançou a candidatura do presidente à reeleição, realizada neste domingo.

Aliados reforçam discurso de diálogo

O discurso de aproximação com o governo federal também apareceu nas falas dos aliados que participaram da convenção. Candidato ao Senado pela chapa governista, o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), que deixou a Rede para integrar a legenda da governadora com articulação de Rui Costa, afirmou que pretende atuar para aproximar Pernambuco do governo Lula caso seja eleito.

"Eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido o senador do partido dela. Porque eu sei que posso construir as pontes com o presidente Lula para trazer o desenvolvimento para Pernambuco", afirmou.

O candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) prometeu atuar na construção de pontes com o presidente Lula - Severino Soares/JC Imagem

Durante o discurso, Túlio fez uma referência direta ao eleitorado lulista presente no evento e pediu uma manifestação dos apoiadores.

"Quem é Lula faz o L e levanta a mão", convocou.

O candidato também afirmou que o palanque de Raquel representa um ambiente de respeito a diferentes posições políticas.

"Nesse palanque aqui não existe ódio. Existe respeito a quem pensa diferente. Existe respeito àqueles que lutam e trabalham por Pernambuco", declarou.

Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula (PSD) destacou a relação institucional entre os governos estadual e federal como uma das marcas da gestão de Raquel. Segundo ele, a população não deve ser afetada pelas disputas partidárias.

"Se eu tivesse que apontar uma coisa importante nesses anos, foi a aliança institucional, respeitosa, pelo bem de Pernambuco. Porque o pernambucano que precisa da água, da creche, da estrada, ele não é de esquerda e nem de direita, ele é pernambucano", afirmou.

Na avaliação de André, a governadora conseguiu construir um palanque amplo ao reunir forças políticas de diferentes campos.

"Raquel é a governadora de todos os pernambucanos. Ela não é governadora da esquerda ou da direita, ela é a nossa governadora", disse.

Ministro da Agricultura do governo federal, André de Paula (PSD) destacou a aliança institucional entre o governo Lula e a gestão estadual - Severino Soares/JC Imagem

Caiado sem citação na convenção do PSD em Pernambuco

O movimento de destacar a parceria com Lula ocorre em um partido que possui candidatura própria ao Palácio do Planalto. O PSD lançou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato à Presidência da República, mas o nome do aliado nacional não foi citado por Raquel e nem pelos aliados durante a convenção.

A governadora tem repetido que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, deixou os diretórios estaduais livres para construírem suas alianças locais, argumento usado para justificar a composição de um palanque que reúne partidos com diferentes posicionamentos no cenário nacional.

Em Pernambuco, a estratégia de Raquel tem sido apresentar a relação com o governo federal como uma parceria institucional, independentemente da disputa eleitoral nacional, reforçando a defesa de que governos precisam atuar em conjunto para garantir investimentos e políticas públicas.