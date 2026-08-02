João Campos participa de convenção de Lula e reafirma aliança com o PT: "Uma união verdadeira"

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Presidente nacional do PSB e pré-candidato a governador esteve presente no ato de lançamento da candidatura do petista à reeleição em São Paulo

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O presidente nacional do PSB e candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos, participou neste domingo (2) da convenção nacional que oficializou a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição e reafirmou a aliança histórica entre as duas siglas.

Ao lado dos candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), o socialista classificou a parceria como uma "união verdadeira" construída a partir da trajetória de lideranças como os ex-governadores Miguel Arraes e Eduardo Campos, que também foram citados como por Lula em seu discurso no evento, como exemplos de aliados históricos e da luta pela democracia.

Como presidente nacional da legenda, João representou o partido que ocupa a vice-presidência da República com Geraldo Alckmin (PSB), novamente indicado como companheiro de chapa de Lula. A participação reforçou o cenário construído ao longo da pré-campanha em Pernambuco, com o presidente já tendo declarado apoio à candidatura do socialista ao Palácio do Campo das Princesas.

Durante meses, a relação entre Lula e Raquel Lyra foi acompanhada pelos bastidores da política pernambucana. A governadora Raquel Lyra (PSD) manteve diálogo institucional com o governo federal e, durante sua convenção, neste domingo, destacou parcerias com ministros e obras realizadas em conjunto com a União. Ao mesmo tempo, Lula consolidou o apoio eleitoral ao nome do PSB na disputa estadual.

Além de João Campos a comitiva pernambucana contou com os dois candidatos ao Senado pela Frente Popular: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).

O evento em São Paulo marcou oficialmente o início da campanha nacional de Lula e reuniu dirigentes e candidatos dos partidos que integram a aliança presidencial. Durante o discurso, o presidente voltou a defender temas como soberania nacional, democracia e políticas sociais, além de criticar a influência do Congresso sobre o Orçamento por meio das emendas parlamentares.

Lula afirmou que pretende fazer um novo mandato com foco em mudanças estruturais e disse que haverá disputa em torno do papel do Executivo na definição das prioridades do país.

"Eu quero estar preparado para ninguém invadir esse país para levar esse presidente, como eles invadiram a Venezuela. Eu quero estar preparado para a paz, não para a guerra", declarou.

João Campos reforça "união verdadeira" entre PT e PSB

Em vídeo exibido durante a convenção, João Campos afirmou que a aproximação entre PSB e PT tem origem na trajetória de lideranças históricas dos dois partidos, citando o ex-governador Miguel Arraes e seu pai, o ex-governador Eduardo Campos.

"Minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil, desde os tempos de Miguel Arraes e de Eduardo Campos, o PSB caminha lado a lado com o Luiz Inácio Lula da Silva. Uma parceria nascida da luta, do povo e do compromisso com o nosso país", afirmou.

O presidente nacional do PSB também destacou a presença de Geraldo Alckmin na chapa presidencial e classificou a composição entre os dois partidos como uma demonstração de maturidade política.

"A presença de Alckmin ao lado de Lula mostra a maturidade dessa aliança, a união da experiência, do trabalho duro e da capacidade de somar para fazer o Brasil crescer", declarou.

João afirmou ainda que o PSB foi o primeiro partido a apoiar a candidatura de Lula à reeleição e defendeu que a eleição presidencial deve ser disputada a partir de posições claras.

"O PSB não está aqui de passagem, nós fomos os primeiros a apoiar a reeleição do presidente Lula, porque este é o projeto que transforma o Brasil", disse.

Na fala, João Campos reforçou a estratégia de apresentar a aliança entre PT e PSB como um projeto político nacional e afirmou que a eleição exigirá uma escolha dos eleitores.

"Aqui não tem neutralidade nem água morna. Nós temos a maior e mais sólida aliança da política brasileira", afirmou.

O socialista citou ações do governo Lula e associou a parceria entre os partidos a políticas sociais e econômicas, como o programa Pé-de-Meia, a redução do desemprego e medidas voltadas ao trabalhador.

"Nesta eleição é preciso ter lado, o lado da justiça social, do desenvolvimento do país soberano e do Brasil que dá certo", declarou.

Ao final da mensagem exibida na convenção, João fez uma referência à seleção brasileira e à Copa do Mundo, ao pedir apoio à candidatura presidencial de Lula e Alckmin, pela possibilidade de um quarto mandato do petista.

"A nossa seleção pode até não ter ganho o Hexa na Copa, mas o povo brasileiro vai comemorar o novo Tetra no voto, o Tetra de Luiz Inácio Lula da Silva", afirmou.

Humberto fala em "eleição das nossas vidas"

Presente ao evento, o senador Humberto Costa, candidato à reeleição pelo grupo de João Campos em Pernambuco, também reforçou o discurso de mobilização em torno da candidatura de Lula.

"Esta é a eleição das nossas vidas. O que está em risco é a democracia e a soberania do nosso país. Precisamos evitar o retrocesso e barrar qualquer ameaça de autoritarismo", declarou.

Ao saudar Lula, Humberto classificou o presidente como "o maior líder político da história do país" e defendeu a ampliação da bancada governista no Congresso Nacional para dar sustentação ao próximo mandato.

"O presidente Lula fará o maior e melhor governo da história do Brasil. Com mais apoio no Congresso e uma bancada ampliada, ele terá ainda mais condições de fazer as mudanças profundas que o povo espera", afirmou.