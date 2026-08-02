Flávio vai ao lançamento de Michelle ao Senado. Ela falta

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Segundo o senador, Michelle teve uma crise de enxaqueca e por isso não pôde comparecer ao ato de anúncio de candidaturas pelo Distrito Federal

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O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo Partido Liberal (PL), anunciou neste domingo a candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado Federal, mesmo com a ausência da ex-primeira-dama em evento do partido em Brasília. Segundo o senador, Michelle teve uma crise de enxaqueca e por isso não pôde comparecer ao ato de anúncio de candidaturas pelo Distrito Federal.

Michelle foi internada no sábado com quadro de "cefaleia refratária a medicamentos orais", segundo o boletim médico. "A senadora Bia Kicis, nossa senadora pelo Distrito Federal, vamos precisar muito dela aqui, gente, para a gente resgatar a nossa democracia, junto com a Michelle Bolsonaro, que é a nossa outra candidata ao Senado", disse Flávio.

"Eu quero desejar melhoras para a Michelle, que ela se recupere rápido. Há pouco tempo, nossa filha também teve essas enxaquecas fortes e fez o mesmo tratamento que a Michelle está fazendo, então a gente sabe o que é, e daqui a pouco ela vai estar de volta aí firme e forte para nos ajudar a resgatar esse Brasil", completou.

Uma nota da ex-primeira-dama foi lida no evento, confirmando a sua candidatura, com a promessa de que ela e Flávio irão trabalhar em conjunto até as eleições de outubro. "Sou pré-candidato ao Senado Federal e vou ajudar a edificar a nossa nação, porque governar é cuidar. O meu marido escolheu o Flávio para estar à frente dessa multidão. E nós vamos caminhar para impedir que o mal seja audacioso e continue a castigar o nosso povo."

Encontro frustrado

O encontro foi frustrado, depois de atritos públicos entre os dois após divergências sobre a construção da chapa do PL no Ceará. A convenção do PL contou com a participação do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, da candidata ao Senado pelo DF Bia Kicis e de outros nomes da legenda.

A governadora do DF, Celina Leão, esteve no evento, mas deixou o ato antes da chegada de Flávio. Em conversa com o Estadão, ela afirmou que ia buscar Michele Bolsonaro no hospital, mas ela não teve condições de ir ao evento.

A confirmação ocorreu após incertezas envolvendo a candidatura da ex-primeira-dama. Em junho, Michelle publicou um vídeo longo em suas redes sociais no qual afirmou que tinha sido humilhada e desrespeitada por Flávio por diferenças sobre decisões políticas do partido.

Uma das divergências envolveu o fato de o senador ter costurado uma chapa no Ceará sem contemplar uma aliada de Michelle, Priscila Costa (PL). A ex-primeira-dama defendia apoio à candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) para o governo cearense, enquanto o PL decidiu aprovar apoio a Ciro Gomes (PSDB), que já fez duras críticas a Bolsonaro.