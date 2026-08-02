Caiado sobre Lula e Flávio Bolsonaro: Brasil está 'sequestrado pelos dois rejeitados'

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Caiado também criticou a possível ausência de Lula e Flávio nos debates presidenciais: "Eles não debatem, não discutem", afirmou o presidenciável

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O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, disse neste domingo, 2, que o Brasil está "sequestrado" pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). "Eu posso dizer a você que neste momento da campanha, o Brasil está como aquele fato específico que aconteceu em Estocolmo, chamada Síndrome de Estocolmo, onde as pessoas passaram a ter uma convivência com os sequestradores. O Brasil hoje está sequestrado pelos dois rejeitados", afirmou.

Lula é líder nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto e, com Flávio, também está entre os nomes mais rejeitados.

"O maior percentual hoje é dos dois candidatos. Todos os dois têm 50% de rejeição. Ora, se um candidato tem 50% de rejeição, o Brasil não pode optar por um deles, o caminho dos dois já tem a metade do Brasil que não concorda", acrescentou Caiado, após a convenção estadual do PSD no Rio Grande do Sul que oficializou o nome de Ernani Polo como candidato a vice-governador na chapa de Gabriel Souza (MDB).

Caiado também criticou a possível ausência de Lula e Flávio nos debates presidenciais: "Eles não debatem, não discutem. Agora mesmo, tiveram que adiar, para ver se eles irão no primeiro debate, porque eles estão fugindo do debate, como eu disse, brincando de esconde-esconde. Ninguém tem coragem de ir para o debate, mostrar o que ele pensa, o que ele faz, o que ele propõe."



