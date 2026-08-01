Nas redes sociais, Eduardo da Fonte já fala como pré-candidato ao Senado confirmado

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Com Miguel Coelho fora da disputa da segunda vaga ao Senado na chapa de Raquel Lyra, o deputado federal faz referência à possível candidatura

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Após a divulgação da desistência de Miguel Coelho (União Brasil) da pré-candidatura neste sábado (1º), o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) posta indireta nas redes sociais dando a entender que ele será o escolhido para compor a segunda vaga ao senado na chapa majoritária de Raquel Lyra (PSD).

Da Fonte utilizou, na postagem, fotos com letreiros do frevo "Madeira do Rosarinho", música costumeira do PSB, partido de oposição ao da governadora. Na legenda, o pré-candidato escreve "A tradição continua viva, a cultura segue forte e o orgulho de ser pernambucano permanece de pé. Viva quem mantém essa história viva", além de responder aos comentários que se referiam a ele como "nosso senador".

Segundo apuração do Blog Dellas, além do encontro com o ex-prefeito de Petrolina na madrugada deste sábado, Raquel Lyra também teria conversado com o deputado e feito formalmente o convite para ser o segundo nome da chapa para o Senado.

Ainda conforme apurado, Eduardo chegou de São Paulo às 11h da noite e logo depois recebeu uma ligação do secretário Túlio Vilaça, o chamando para um encontro com a governadora. Foi assim que ele ficou sabendo da desistência de Miguel, sendo convidado para a vaga. A Federação União Progressista deve finalizar o processo na convenção estadual da próxima quarta-feira (05).

Retirada da candidatura de Miguel Coelho

Em vídeo divulgado no perfil pessoal das redes sociais, Miguel Coelho afirmou que decidiu retirar a candidatura ao senado após reunião com Raquel Lyra.

A decisão se deu principalmente, para "não colocar esse projeto em risco, sob nenhum tipo de condição e ameaça ou de qualquer forma de pressão que seja" e que o foco deveria ser na força da campanha de reeleição da governadora e da vice Priscila Krause (PSD).

Na postagem, ele afirma que, tanto ele, quanto o partido União Brasil, continuarão apoiando Raquel na corrida eleitoral.

"União Brasil vai continuar apoiando a governadora Raquel Lyra. Peço que vocês continuem apoiando Raquel, que vocês levem essa mensagem para todos os cantos de Pernambuco", ressalta. "Vamos juntos, vamos apoiando Raquel, desejo sucesso para que no Senado possamos ter pernambucanos que honrem as nossas tradições de força, de fé, de luta, de garra e que o senado volte a ser uma casa de boa representatividade, mas acima de tudo, que possa representar os sonhos e a esperança de um povo pernambucano".