Marília Arraes mantém portas abertas aos Coelho após desistência de Miguel ao Senado: "Construir pontes"

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Candidata ao Senado pelo PDT, ex-deputada confirmou que dialogará com o grupo político dos Coelho para compor vaga na suplência do Senado

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A candidata ao Senado pela Frente Popular, Marília Arraes (PDT), defendeu neste sábado (1º) a manutenção do diálogo com o grupo político do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), horas após o aliado da governadora Raquel Lyra (PSD) anunciar a desistência da candidatura ao Senado.

Em entrevista à imprensa após a convenção da Frente Popular, Marília confirmou que já entrou em contato com Miguel e defendeu a manutenção do diálogo com o grupo político da família Coelho. Fontes ouvidas pelo JC apontam que a vaga de primeiro suplente foi oferecida pela candidata ao ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), pai de Miguel.

"Vamos fazer essa discussão em conjunto. Nunca deixei de ter diálogo com Miguel e com todo o seu grupo. É importante que a gente mantenha esse diálogo, mantenha o respeito nas convergências e nas divergências. A gente tem que respeitar esse momento deles. É um momento difícil que estão passando e, mais adiante, vamos conversar quando for oportuno", disse.

"Já liguei hoje para me solidarizar, não somente com ele, mas com outras pessoas da família. Desejo a eles muita força e muita resiliência e que continuem trabalhando muito pelo Sertão", complementou.

Questionada sobre a aproximação, Marília afirmou que o momento exige diálogo e respeito ao grupo político de Miguel.

"Sempre respeitei o grupo de Miguel Coelho, dos Coelho em geral, independentemente das divergências que possam ter existido. São um grupo importante no Sertão, então a gente tem que conversar. Faz parte da política dialogar e construir pontes, e não construir muros", afirmou.

Segundo a candidata, o fortalecimento de candidaturas alinhadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é estratégico para a disputa ao Senado.

"O Senado é fundamental para que a gente tenha senadores progressistas. Cada estado vai eleger dois senadores. É importante que as articulações sejam feitas dentro de um conjunto para que a gente viabilize a eleição", declarou.

João Campos diz que Frente Popular está "pronta para acolher"

Também após a convenção, João Campos foi questionado sobre uma eventual recomposição com Miguel Coelho. Sem comentar negociações específicas, o candidato ao Governo afirmou que a Frente Popular continuará aberta à chegada de novas lideranças.

"A gente está aqui para construir, para somar. Hoje o que a gente consegue realizar é exatamente por isso. A gente está pronto para acolher. Para acolher uma liderança da zona rural, um presidente de partido, uma chapa completa de deputados. A gente está aqui para construir e para somar", afirmou.

João disse ainda que a estratégia adotada desde a pré-campanha foi ampliar alianças, evitando ataques aos adversários.

"A gente não gastou o tempo falando mal de ninguém, falando mal de um candidato ou de outro. A gente gastou o tempo somando e dizendo a verdade às pessoas."

Aliado de Miguel, prefeito de Araripina anuncia apoio a João e critica Raquel

O movimento ocorre no mesmo dia em que o prefeito de Araripina, Evilásio Mateus (PDT), um dos principais aliados de Miguel Coelho no Sertão, anunciou apoio à candidatura de João Campos.

Ao justificar a decisão, Evilásio afirmou que esperava ver Miguel compondo a chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD) e criticou a condução política da gestora estadual.

"Miguel foi enganado por Raquel mais uma vez", afirmou.

Segundo o prefeito, ele havia comunicado à governadora que só apoiaria sua reeleição caso Miguel integrasse a chapa.

"Quando o Miguel se reaproximou dela e me convidou para uma conversa, eu disse que a única condição de votar nela era se Miguel estivesse na chapa dela. Como isso não ocorreu, tenho que estar com o pedido do meu grupo político, do povo de Araripina e da minha família, que está a favor de João, na Frente Popular", declarou.