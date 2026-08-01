Lula defende eleição de progressistas para a Câmara e critica atual composição do Senado

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Presidente discursou, neste sábado (1º), em convenção do PT na Bahia, que confirmou a candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste sábado, 01, a eleição de progressistas para a Câmara dos Deputados e criticou a atual composição do Senado Federal. Lula discursou em convenção do PT na Bahia, que confirmou a candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues e a chapa majoritária governista na Bahia, com o senador Jaques Wagner candidato à reeleição e o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa ao Senado.

"Nós temos que ter progressistas na Câmara dos Deputados para que a gente possa fazer as mudanças que o Brasil precisa que sejam feitas urgentemente" ,disse Lula. Em seguida, ele sustentou que o "inimigo" vai mentir e usar a inteligência artificial (IA) durante a campanha eleitoral, "porque ele não tem o que falar".

Ao falar mal do Senado, Lula defendeu seus candidatos às cadeiras em disputa em outubro - duas por Estado. "O Senado está muito ruim, o Senado está num baixo nível muito grande. É preciso que a gente tenha gente que tenha maturidade política, que tenha competência política", afirmou. Ele disse também que o governo vai aprovar no Senado o fim da escala de trabalho 6x1, Casa em que a proposta tem encontrado dificuldade para ser votada.

"Não se cansem de votar. Me elejam pela quarta vez para a gente poder fazer esse País definitivamente dar certo", pediu Lula. Ele também chamou atenção para o fato de o PT ter governado a Bahia por 20 anos - com Jaques Wagner (2007-2014), Rui Costa (2015-2022) e Jerônimo Rodrigues (2023-atual) - e nunca ter conquistado a prefeitura da capital, Salvador.

Um dos redutos eleitorais do PT, a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do País, atrás somente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Ao cumprimentar prefeitos presentes no evento, Lula afirmou que 95% das cidades brasileiras receberam alguma obra ou algum equipamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), independentemente do partido político. Ele disse gostar de ter relação com prefeituras mesmo com prefeitos que foram contra ele na campanha.

Cenário eleitoral na Bahia

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira, 29, apontou que ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo seguem em empate técnico na disputa pelo governo baiano.

O ex-prefeito de Salvador e o atual governador empatam tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em um eventual segundo turno entre eles, ACM Neto registrou 43% de preferência, e Jerônimo, 39%, com 11% de indecisos e 7% de votos brancos e nulos. Os dados apontam para um cenário estável desde a rodada anterior da pesquisa, divulgada em abril.

Os candidatos petistas despontam na intenção de voto para o Senado. Rui Costa e Jaques Wagner lideram os dois cenários de pesquisa estimulada.

A Genial/Quaest fez 1.200 entrevistas a domicílio com eleitores da Bahia entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-02331/2026.



