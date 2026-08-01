João Campos: "Hoje consolidamos a maior frente política desta eleição"
Em ato da Federação Renovação Solidária, ele destacou a união de mais de dez partidos em torno da Frente Popular e reafirmou compromisso com o estado
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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), participou neste sábado (1º), no Recife, do ato político da Federação Renovação Solidária, formada pelo PRD e pelo Solidariedade. O encontro marcou a formalização pública do apoio da federação à sua candidatura e reforçou a unidade da Frente Popular, que reúne mais de dez partidos para a disputa das eleições de 2026.
Ao discursar para lideranças e candidatos, João reafirmou o compromisso de construir um novo ciclo de desenvolvimento para Pernambuco.
“Hoje consolidamos a maior frente política desta eleição. São mais de dez partidos reunidos, com o maior tempo de televisão e rádio e a maior representação no Congresso Nacional”, afirmou.
João ressaltou que a construção desse campo político foi resultado do diálogo e da convergência de diferentes forças em torno de um propósito comum para o Estado.
“Conseguimos ampliar essa aliança com diálogo, respeito e construção coletiva. Tenho convicção de que vamos fazer uma grande eleição e, principalmente, um grande governo. Nós acreditamos na boa política, na união das pessoas e em um caminho capaz de colocar Pernambuco novamente à altura da sua história”, comenta.
O presidente estadual do Solidariedade, Edinázio Silva, afirmou que a união da Federação Renovação Solidária à Frente Popular representa um marco para o grupo político e reforçou o apoio à candidatura de João Campos.
“Hoje é um dia histórico. Esse ato foi construído com coragem e diálogo. Através de João Campos nós fomos acolhidos e encontramos um projeto que une as pessoas. A partir de agora estaremos juntos para construir essa vitória, porque acreditamos que Pernambuco precisa seguir em frente com João Campos e Carlos Costa”, diz.
Também participaram do evento o pré-candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos); o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB); o prefeito de São Caetano, Josafá Almeida (PRD); o prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha (PSB); o deputado federal e presidente da Federação PRD e Solidariedade, Fernando Rodolfo; além de lideranças políticas, militantes e apoiadores da Federação Renovação Solidária.