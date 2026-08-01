Flávio Bolsonaro promete reduzir impostos e diz que não fará economia em cima de aposentados

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Candidato à presidência pelo PL declarou neste sábado (1º) que, se eleito, irá promover o maior corte de carga tributária da história do País

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O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) prometeu na tarde deste sábado, 1, que, se eleito, irá promover o maior corte de carga tributária da história do País. "Quero bater o recorde do presidente Jair Bolsonaro, que foi o único na história desse Brasil que eu vi reduzir imposto na minha vida", disse ele, durante convenção do PL de Santa Catarina.

Pela manhã, Flávio também participou da convenção do Republicanos, que oficializou a candidatura de Tarcísio de Freitas à reeleição para governador do Estado de São Paulo.

De acordo com Flávio, o atual governo foi responsável por aumentar a carga tributária e endividar o povo brasileiro. "Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. A gente paga em média 32% de imposto. Paga imposto para comer, beber, estudar, se transportar. Se vende ou compra uma casa, paga imposto, se vende ou compra um carro, paga imposto. Como é que vive nesse país com esse atual governo?", questionou o senador.

Segundo ele, devido a alta carga tributária, sonegar impostos, às vezes, é uma questão de sobrevivência. "Você acha que alguém que tem uma barraquinha de cachorro-quente, de caldo de cana e pastel, vai pagar 30% ou 40% de imposto para o governo? Ou vai preferir comprar comida para o filho, comprar um remédio para sua mãe? É claro que ele vai sonegar, é questão de sobrevivência. E a culpa é do governo", afirmou.

Entre as propostas a serem apresentadas, Flávio Bolsonaro disse que pretende reduzir a carga tributária que incide hoje sobre a folha de pagamento das empresas e sobre o consumo de bens e serviços. "Porque o salário do trabalhador tem que ficar com o trabalhador", afirmou.

O candidato também esclareceu que não pretende "fazer economia" em cima dos aposentados. "Os aposentados podem ficar certos de uma coisa, não vou fazer economia em cima de aposentado, pelo contrário. A gente vai devolver o poder de compra, porque vamos controlar os gastos do governo. Vamos reduzir a taxa de juro e reduzir a inflação", pontuou.

O filho de Bolsonaro também disse que pretende incentivar os jovens brasileiros a abrirem sua própria empresa, a se formalizarem e a estudarem.

"O jovem que não tem condições de pagar uma universidade, hoje tem medo de pegar um financiamento, porque não sabe se vai acabar a faculdade, se vai conseguir um emprego e ficar com uma dívida. Nós vamos mudar essa regra. O jovem vai poder estudar numa universidade e só vai começar a restituir o seu financiamento quando estiver com um emprego fixo e em parcelas longas, a juro baixíssimo, que ele não vai nem sentir. O governo vai investir na nossa juventude", prometeu Flávio.