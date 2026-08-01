Eduardo da Fonte é oficializado como candidato ao Senado pelo Progressistas e reforça apoio a Raquel Lyra
Deputado federal confirmou presença na convenção do PSD, que acontece neste domingo (2): "Vamos todos juntos de mãos dadas com a goveranadora"
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O deputado federal Eduardo da Fonte (PP) foi lançado como candidato ao Senado pelo Progressistas durante a convenção estadual do partido, realizada neste sábado (1º), na sede da legenda, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.
A oficialização de Eduardo encerra a disputa interna na Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, pela indicação da candidatura ao Senado. O impasse envolvia o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), que retirou sua pré-candidatura poucas horas antes da convenção.
À imprensa, Eduardo celebrou a indicação ao Senado, destacou sua trajetória política e reforçou o apoio à candidatura à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD), que será oficializada na convenção do partido neste domingo (2).
"Isso é uma conquista coletiva de todos que estão de mãos dadas com o povo de Pernambuco. É fruto de muito trabalho, de 20 anos de mandato, de conquistas ao lado da governadora Raquel Lyra", afirmou.
Eduardo da Fonte também aproveitou para destacar o "papel fundamental" de Miguel Coelho no grupo governista, fazendo elogios ao ex-prefeito de Petrolina.
"O papel de Miguel Coelho é fundamental nessa vitória, na vitória da governadora, na vitória desse conjunto político. Ele, sem dúvida, é um grande quadro da política e vai estar junto para que a gente possa mostrar a Pernambuco a maior vitória da história política de Pernambuco", declarou.
Questionado sobre qual será a função do ex-prefeito na campanha, o deputado disse que a definição caberá ao próprio Miguel e voltou a destacar a parceria entre os dois.
"Ele será o que ele quiser. Ele é um grande quadro, um grande amigo. Vamos conversar de mãos dadas com o povo. Nós temos uma trajetória a percorrer por Pernambuco, uma responsabilidade muito grande no Estado", disse.
Eduardo também confirmou presença na convenção do PSD, marcada para este domingo (2), quando será homologada a candidatura à reeleição de Raquel Lyra.
"Vamos todos de mãos dadas juntos com ela", afirmou.