Eduardo da Fonte é oficializado como candidato ao Senado pelo Progressistas e reforça apoio a Raquel Lyra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Deputado federal confirmou presença na convenção do PSD, que acontece neste domingo (2): "Vamos todos juntos de mãos dadas com a goveranadora"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP) foi lançado como candidato ao Senado pelo Progressistas durante a convenção estadual do partido, realizada neste sábado (1º), na sede da legenda, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

A oficialização de Eduardo encerra a disputa interna na Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, pela indicação da candidatura ao Senado. O impasse envolvia o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), que retirou sua pré-candidatura poucas horas antes da convenção.

À imprensa, Eduardo celebrou a indicação ao Senado, destacou sua trajetória política e reforçou o apoio à candidatura à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD), que será oficializada na convenção do partido neste domingo (2).

"Isso é uma conquista coletiva de todos que estão de mãos dadas com o povo de Pernambuco. É fruto de muito trabalho, de 20 anos de mandato, de conquistas ao lado da governadora Raquel Lyra", afirmou.

Eduardo da Fonte também aproveitou para destacar o "papel fundamental" de Miguel Coelho no grupo governista, fazendo elogios ao ex-prefeito de Petrolina.

"O papel de Miguel Coelho é fundamental nessa vitória, na vitória da governadora, na vitória desse conjunto político. Ele, sem dúvida, é um grande quadro da política e vai estar junto para que a gente possa mostrar a Pernambuco a maior vitória da história política de Pernambuco", declarou.

Questionado sobre qual será a função do ex-prefeito na campanha, o deputado disse que a definição caberá ao próprio Miguel e voltou a destacar a parceria entre os dois.

"Ele será o que ele quiser. Ele é um grande quadro, um grande amigo. Vamos conversar de mãos dadas com o povo. Nós temos uma trajetória a percorrer por Pernambuco, uma responsabilidade muito grande no Estado", disse.

Eduardo também confirmou presença na convenção do PSD, marcada para este domingo (2), quando será homologada a candidatura à reeleição de Raquel Lyra.

"Vamos todos de mãos dadas juntos com ela", afirmou.