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Política | Notícia

Eduardo da Fonte é oficializado como candidato ao Senado pelo Progressistas e reforça apoio a Raquel Lyra

Deputado federal confirmou presença na convenção do PSD, que acontece neste domingo (2): "Vamos todos juntos de mãos dadas com a goveranadora"

Por Pedro Beija Publicado em 01/08/2026 às 15:53 | Atualizado em 01/08/2026 às 16:20
Eduardo da Fonte foi oficializado como candidato ao Senado neste sábado (1) na convenção estadual do Progressistas
Eduardo da Fonte foi oficializado como candidato ao Senado neste sábado (1) na convenção estadual do Progressistas - Divulgação

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O deputado federal Eduardo da Fonte (PP) foi lançado como candidato ao Senado pelo Progressistas durante a convenção estadual do partido, realizada neste sábado (1º), na sede da legenda, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

A oficialização de Eduardo encerra a disputa interna na Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, pela indicação da candidatura ao Senado. O impasse envolvia o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), que retirou sua pré-candidatura poucas horas antes da convenção.

À imprensa, Eduardo celebrou a indicação ao Senado, destacou sua trajetória política e reforçou o apoio à candidatura à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD), que será oficializada na convenção do partido neste domingo (2).

"Isso é uma conquista coletiva de todos que estão de mãos dadas com o povo de Pernambuco. É fruto de muito trabalho, de 20 anos de mandato, de conquistas ao lado da governadora Raquel Lyra", afirmou.

Eduardo da Fonte também aproveitou para destacar o "papel fundamental" de Miguel Coelho no grupo governista, fazendo elogios ao ex-prefeito de Petrolina.

"O papel de Miguel Coelho é fundamental nessa vitória, na vitória da governadora, na vitória desse conjunto político. Ele, sem dúvida, é um grande quadro da política e vai estar junto para que a gente possa mostrar a Pernambuco a maior vitória da história política de Pernambuco", declarou.

Questionado sobre qual será a função do ex-prefeito na campanha, o deputado disse que a definição caberá ao próprio Miguel e voltou a destacar a parceria entre os dois.

"Ele será o que ele quiser. Ele é um grande quadro, um grande amigo. Vamos conversar de mãos dadas com o povo. Nós temos uma trajetória a percorrer por Pernambuco, uma responsabilidade muito grande no Estado", disse.

Eduardo também confirmou presença na convenção do PSD, marcada para este domingo (2), quando será homologada a candidatura à reeleição de Raquel Lyra.

"Vamos todos de mãos dadas juntos com ela", afirmou.

 

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Pedro Beija

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