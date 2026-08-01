Eduardo da Fonte deve ser candidato ao Senado na chapa de Raquel Lyra após Miguel Coelho desistir
Retirada põe fim ao impasse na base governista e deixa o caminho livre para Eduardo da Fonte ocupar a vaga ao Senado na chapa de Raquel Lyra
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Após reunião com a governadora Raquel Lyra (PSD), o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) divulgou, neste sábado (1º), que decidiu retirar a candidatura ao Senado. O político afirma que a conversa ocorreu por volta de 1h da madrugada, mas ele veio a público na manhã deste dia.
Segundo ele, o diálogo foi de uma forma muito transparente e um dos motivos seria para "não colocar esse projeto em risco, sob nenhum tipo de condição e ameaça ou de qualquer forma de pressão que seja" em cima da governadora.
O que também foi levado em consideração seria a prioridade do grupo político em fortalecer o projeto de reeleição de Raquel e da vice-governadora Priscila Krause (PSD).
"Sempre defendi que o projeto prioritário é o projeto de reeleição de Raquel, de Priscila, de que independente de quem fosse os candidatos escolhidos, que a gente estaria ao lado dela, porque acreditamos no trabalho que ela iniciou em 2023 e vem dando continuidade até agora. Eu e ela chegamos isso de bom tom e numa conversa muito tranquila, de que era o momento da gente retirar a nossa candidatura ao Senado", diz Miguel.
Nas redes sociais, Miguel Coelho pede para a população continuar apoiando a governadora e pré-candidata a reeleição, pois o partido União Brasil fará o mesmo. Ele faz um apelo às lideranças que caminharam junto ao político para que o nome de Raquel continue em destaque nas eleições de 2026.
"União Brasil vai continuar apoiando a governadora Raquel Lyra. Peço que vocês continuem apoiando Raquel, que vocês levem essa mensagem para todos os cantos de Pernambuco", diz.
Apesar da retirada da candidatura, Miguel Coelho diz que essa decisão não é sobre ele, mas sobre um projeto maior.
"Não era o desfecho que eu queria, vocês sabem, mas de novo, não é sobre o 'eu', é sobre um projeto maior e um projeto para o bem de Pernambuco. Vamos juntos, vamos apoiando Raquel, desejo sucesso para que no Senado possamos ter pernambucanos que honrem as nossas tradições de força, de fé, de luta, de garra e que o senado volte a ser uma casa de boa representatividade, mas acima de tudo, que possa representar os sonhos e a esperança de um povo pernambucano", conclui.
Com a saída do ex-prefeito de Petrolina da disputa, assim como previsto nos bastidores políticos, o caminho fica aberto para que o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) seja oficializado como candidato ao Senado na chapa majoritária de Raquel Lyra durante a convenção estadual do PSD, que ocorre no próximo domingo (02).
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A definição irá encerrar semanas de discussões e articulações entre os partidos, marcadas por reuniões e avaliações jurídidas sobre a composição da aliança. Dessa forma, a chapa majoritária está, praticamente, definida: Raquel Lyra (PSD) como governadora; vice, Priscila Krause (PSD); Senado, Túlio Gadelha (PSD)
e Eduardo da Fonte (PP). Porém, ainda existe a possibilidade de Raquel optar por Fernando Dueire (PSD) no lugar de da Fonte.
Confira nota divulgada na íntegra
União Brasil cancela ato público da convenção estadual
O União Brasil informa que a convenção estadual deste sábado (1º) será realizada apenas em caráter preparatório para a convenção da Federação União Progressista, marcada para o dia 5 de agosto.
O ato público está cancelado. Novas informações serão divulgadas oportunamente.
*Matéria em atualização