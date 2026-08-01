Após meses de impasse no Senado, Raquel Lyra chega à convenção com chapa definida na véspera

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Governadora oficializa candidatura à reeleição neste domingo (2) após longa negociação que culminou na confirmação de Eduardo da Fonte ao Senado

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A governadora Raquel Lyra (PSD) oficializa, neste domingo (2), a candidatura à reeleição durante convenção estadual do Partido Social Democrático, marcada para as 9h, no Parador, no Bairro do Recife. O evento também marcará a homologação da chapa majoritária, cuja composição só foi fechada no sábado (1º), véspera da convenção, após meses de negociações em torno das candidaturas ao Senado.

Raquel disputará um novo mandato ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD). Para o Senado, a chapa será formada pelos deputados federais Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

Eleita em 2022 no segundo turno, Raquel Lyra chega à campanha pela reeleição após enfrentar um início de governo turbulento, marcado por desafios políticos. Ao longo do mandato, a governadora conviveu com embates com a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) — especialmente em torno de projetos do Executivo e da tramitação do Orçamento — e dificuldades para consolidar sua base política.

Nos últimos meses, porém, passou a apresentar recuperação nos indicadores de aprovação e nas pesquisas de intenção de voto.

Definição da chapa às vésperas da convenção

A definição da chapa majoritária encerrou uma das principais disputas políticas da pré-campanha em Pernambuco. Eduardo da Fonte e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) travaram uma batalha dentro da Federação União Progressista, visando uma das vagas ao Senado na chapa da governadora.

As negociações se estenderam por meses e só chegaram ao desfecho na madrugada deste sábado, após uma reunião entre Raquel e Miguel. Horas depois, o ex-prefeito anunciou a retirada da candidatura, afirmando que a decisão buscava preservar o projeto de reeleição da governadora. Na sequência, o Progressistas oficializou Eduardo da Fonte como candidato ao Senado durante convenção estadual da legenda.

Também cotado para uma das vagas ao Senado durante a pré-campanha, o senador Fernando Dueire (PSD) divulgou uma nota após ficar de fora da chapa majoritária.

No texto, o parlamentar agradeceu o apoio recebido durante o período em que seu nome foi cogitado para disputar a reeleição e desejou "boa sorte" aos candidatos que permaneceram no projeto político liderado por Raquel Lyra. Dueire também fez um agradecimento especial ao ex-governador Jarbas Vasconcelos, a quem sucedeu no Senado, destacando a confiança recebida ao longo da trajetória política.

Apesar da definição da chapa, o episódio deixou reflexos na base aliada. Também neste sábado, a convenção estadual do União Brasil deliberou por não integrar a coligação majoritária para os cargos de governador e senador em Pernambuco.

Em nota assinada pelo presidente nacional do partido e da Federação União Progressista, Antonio Rueda, a legenda afirmou que defenderá esse entendimento nas instâncias da federação e reconheceu a existência de divergências internas sobre a condução da aliança no Estado.

Os efeitos políticos da decisão começaram a aparecer ainda antes da convenção da governadora. O prefeito de Araripina, Evilásio Mateus (PDT), aliado histórico de Miguel Coelho, anunciou apoio à candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco e afirmou que Raquel "enganou Miguel mais uma vez". Paralelamente, lideranças da Frente Popular passaram a discutir uma aproximação com o grupo político dos Coelho.

Liderança nas pesquisas e ampla base de prefeitos

Embora tenha enfrentado dificuldades para fechar a chapa majoritária, Raquel chega ao início oficial da campanha em um momento favorável nas pesquisas de intenção de voto.

Após passar mais de um ano atrás de João Campos nas pesquisas, a governadora reverteu o cenário nos últimos três meses e aparece na liderança tanto nos cenários de primeiro quanto de segundo turno. Na pesquisa Genial/Quaest divulgada na última terça-feira (28), a gestão estadual alcançou 68% de aprovação.

Outro ativo político da governadora é a ampla rede de apoios municipais. Levantamento do Jornal do Commercio aponta que Raquel reúne o apoio de 145 prefeitos pernambucanos, contra 39 alinhados à candidatura de João Campos. O cenário, no entanto, pode sofrer alterações ao longo da campanha diante da movimentação iniciada após a desistência de Miguel Coelho.

Relação institucional com Lula

A governadora também chega à convenção mantendo uma relação institucional com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar de o petista ter declarado apoio à candidatura de João Campos em Pernambuco.

Ao longo do mandato, Raquel tem destacado a parceria entre os governos estadual e federal em agendas de infraestrutura, saúde e desenvolvimento, além de contar com o apoio de ministros do governo Lula e de lideranças do PT em Pernambuco, mesmo sem integrar o palanque presidencial do partido no Estado.

Convenção marca início oficial da campanha

A convenção deste domingo homologará oficialmente a candidatura de Raquel Lyra à reeleição e marcará o início da campanha eleitoral da governadora.

De acordo com a organização do evento, Raquel Lyra deverá fazer uma caminhada até o local da convenção. O percurso tem dois momentos, iniciando Palácio do Campo das Princesas e seguindo até o Marco Zero. De lá, a governadora prossegue até o Parador.

Além da confirmação da chapa majoritária, o ato deverá reunir dirigentes partidários, prefeitos, parlamentares e lideranças da base governista.