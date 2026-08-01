Alckmin reforça apoio de Lula a João Campos e diz que candidato fará "parceria" com o presidente
Vice-presidente representou Lula na convenção da Frente Popular que oficializou João Campos como candidato a governador de Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), reforçou neste sábado (1º) o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco.
Representando o presidente na convenção da Frente Popular de Pernambuco, realizada no Clube Internacional, no Recife, Alckmin afirmou que, se eleito, o ex-prefeito da capital fará uma "parceria" com o governo federal em benefício do Estado.
Durante o discurso, Alckmin afirmou que João Campos deverá manter duas frentes de atuação caso vença as eleições: uma voltada para uma gestão estadual descentralizada e outra em articulação direta com o Palácio do Planalto.
"Contem conosco. O João Campos vai fazer duas parcerias. A primeira parceria com um novo governo participativo, governo descentralizado, gerador de emprego, promotor de desenvolvimento. E a segunda parceria com o presidente Lula, trabalhando juntos em benefício da nossa população", declarou.
O vice-presidente também aproveitou a participação no evento para nacionalizar o discurso eleitoral. Ao defender o governo Lula, comparou medidas adotadas pela atual gestão federal com ações do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Vamos comparar. O governo do Bolsonaro tirou imposto de jet ski, de veneno e de arma de fogo. O governo do Lula tirou o imposto de quem ganha até R$ 5 mil e reduziu de quem ganha até R$ 7.350", afirmou.
"Agradecer a vocês, povo pernambucano, que deram ao Brasil o maior líder político desse país, que mudou a história do Brasil: Lula, filho de Pernambuco", complementou.
Alckmin também criticou a condução da pandemia de Covid-19 durante a gestão anterior e atribuiu ao negacionismo o elevado número de mortes no país.
"O governo anterior deixou 700 mil famílias enlutadas na Covid, pelo negacionismo", disse.
Elogios a João e ao legado de Eduardo Campos
Ao pedir votos para João Campos, Alckmin destacou a trajetória política do socialista, lembrando a votação recorde para deputado federal e a reeleição para a Prefeitura do Recife.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"O futuro começa hoje. Ele se chama juventude", afirmou. "O João foi o deputado federal mais votado da história de Pernambuco. Prefeito brilhante, reeleito com 78% dos votos."
O vice-presidente também elogiou programas implantados na capital pernambucana nas áreas de saúde, educação, inclusão digital e prevenção de alagamentos, classificando João como um gestor "inovador" e "eficiente".
Em outro momento do discurso, Alckmin prestou homenagem ao ex-governador Eduardo Campos, de quem foi contemporâneo quando governou São Paulo, e lembrou uma frase do escritor Ariano Suassuna.
"Eu fui colega, quando governador, do Eduardo Campos. Ariano Suassuna dizia sobre Eduardo Campos: 'Esse é o melhor homem público que eu conheci'. Tinha coragem, paciência e enorme disposição para servir o povo", afirmou.
Além de João Campos, Alckmin manifestou apoio aos candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), ao candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e aos candidatos da chapa proporcional da Frente Popular.
"Hoje, com a convenção, começa a campanha. Eu rogo a Deus para que uma luz se acenda na consciência de cada eleitor de Pernambuco, para que nós possamos ter, na eleição, uma grande festa: a vitória do povo com João Campos governador."