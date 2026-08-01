Alckmin reforça apoio de Lula a João Campos e diz que candidato fará "parceria" com o presidente

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Vice-presidente representou Lula na convenção da Frente Popular que oficializou João Campos como candidato a governador de Pernambuco

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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), reforçou neste sábado (1º) o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco.

Representando o presidente na convenção da Frente Popular de Pernambuco, realizada no Clube Internacional, no Recife, Alckmin afirmou que, se eleito, o ex-prefeito da capital fará uma "parceria" com o governo federal em benefício do Estado.

Durante o discurso, Alckmin afirmou que João Campos deverá manter duas frentes de atuação caso vença as eleições: uma voltada para uma gestão estadual descentralizada e outra em articulação direta com o Palácio do Planalto.

"Contem conosco. O João Campos vai fazer duas parcerias. A primeira parceria com um novo governo participativo, governo descentralizado, gerador de emprego, promotor de desenvolvimento. E a segunda parceria com o presidente Lula, trabalhando juntos em benefício da nossa população", declarou.

O vice-presidente também aproveitou a participação no evento para nacionalizar o discurso eleitoral. Ao defender o governo Lula, comparou medidas adotadas pela atual gestão federal com ações do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Vamos comparar. O governo do Bolsonaro tirou imposto de jet ski, de veneno e de arma de fogo. O governo do Lula tirou o imposto de quem ganha até R$ 5 mil e reduziu de quem ganha até R$ 7.350", afirmou.

"Agradecer a vocês, povo pernambucano, que deram ao Brasil o maior líder político desse país, que mudou a história do Brasil: Lula, filho de Pernambuco", complementou.

Alckmin também criticou a condução da pandemia de Covid-19 durante a gestão anterior e atribuiu ao negacionismo o elevado número de mortes no país.

"O governo anterior deixou 700 mil famílias enlutadas na Covid, pelo negacionismo", disse.

Elogios a João e ao legado de Eduardo Campos

Ao pedir votos para João Campos, Alckmin destacou a trajetória política do socialista, lembrando a votação recorde para deputado federal e a reeleição para a Prefeitura do Recife.

"O futuro começa hoje. Ele se chama juventude", afirmou. "O João foi o deputado federal mais votado da história de Pernambuco. Prefeito brilhante, reeleito com 78% dos votos."

O vice-presidente também elogiou programas implantados na capital pernambucana nas áreas de saúde, educação, inclusão digital e prevenção de alagamentos, classificando João como um gestor "inovador" e "eficiente".

Em outro momento do discurso, Alckmin prestou homenagem ao ex-governador Eduardo Campos, de quem foi contemporâneo quando governou São Paulo, e lembrou uma frase do escritor Ariano Suassuna.

"Eu fui colega, quando governador, do Eduardo Campos. Ariano Suassuna dizia sobre Eduardo Campos: 'Esse é o melhor homem público que eu conheci'. Tinha coragem, paciência e enorme disposição para servir o povo", afirmou.

Além de João Campos, Alckmin manifestou apoio aos candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), ao candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e aos candidatos da chapa proporcional da Frente Popular.

"Hoje, com a convenção, começa a campanha. Eu rogo a Deus para que uma luz se acenda na consciência de cada eleitor de Pernambuco, para que nós possamos ter, na eleição, uma grande festa: a vitória do povo com João Campos governador."