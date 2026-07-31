TCE entrega relação de gestores e reforça: "Cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre inelegibilidade"

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Lista reúne gestores com decisões definitivas sobre irregularidades em contas públicas e servirá para a análise dos registros de candidatura

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O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) encaminhou nesta quinta-feira (31) ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) a relação de gestores públicos estaduais e municipais que tiveram contas rejeitadas ou julgadas irregulares por decisão definitiva nos oito anos anteriores às eleições de 4 de outubro de 2026. O documento, previsto na legislação eleitoral, servirá de subsídio para a análise da Justiça Eleitoral sobre eventuais casos de inelegibilidade, mas o próprio tribunal ressalta que a inclusão de um nome na lista não significa impedimento automático para disputar o pleito.

O envio da documentação foi realizado pelo presidente do TCE-PE, conselheiro Carlos Neves, ao presidente do TRE-PE, desembargador Fernando Cerqueira. A entrega formal da lista consolidada está marcada para o próximo dia 13 de agosto, às 14h, quando Carlos Neves e o vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Marcos Loreto, apresentarão pessoalmente o material à Corte Eleitoral.

A relação reúne gestores que tiveram contas rejeitadas ou julgadas irregulares, para os demais administradores públicos, em processos que já transitaram em julgado na esfera do TCE-PE, ou seja, sem possibilidade de novos recursos no âmbito da Corte de Contas. As irregularidades analisadas envolvem diferentes situações relacionadas à gestão de recursos públicos.

O Tribunal faz questão de esclarecer que o documento não deve ser tratado como uma "lista dos ficha suja" ou uma relação definitiva de inelegíveis. A decisão sobre quem poderá ou não concorrer às eleições caberá exclusivamente à Justiça Eleitoral, que analisará individualmente cada situação com base nos critérios estabelecidos pela Lei da Ficha Limpa e na legislação eleitoral vigente.

Na lista encaminhada nesta quinta-feira constam 133 nomes de prefeitos ligados a 102 municípios pernambucanos. Também aparecem 1.690 gestores públicos vinculados a 532 órgãos fiscalizados pelo Tribunal de Contas, entre secretarias municipais, autarquias, fundações e empresas públicas. Ao todo, o levantamento resulta de 1.195 processos de contas rejeitadas ou julgadas irregulares com decisões definitivas no âmbito da Corte de Contas.