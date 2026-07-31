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Senado ainda é incógnita para o eleitor pernambucano: 78% não sabem em quem votar, aponta Datafolha

Pesquisa aponta liderança de Marilia Arraes nos dois cenários testados, mas indecisão ainda predomina entre os eleitores.

Por Larissa Aguiar Publicado em 31/07/2026 às 20:26 | Atualizado em 31/07/2026 às 20:27
Pesquisa Quaest para o Senado divulgada nesta terça-feira (28) traz a liderança da ex-deputada Marília Arraes (PDT) em todos os cenários, com o senador Humberto Costa (PT) em segundo
Pesquisa Quaest para o Senado divulgada nesta terça-feira (28) traz a liderança da ex-deputada Marília Arraes (PDT) em todos os cenários, com o senador Humberto Costa (PT) em segundo - Artur Borba/JC Imagem; Ricardo Stuckert Filho/Rep.

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (31) mostra que a corrida segue marcada pela indefinição do eleitorado, com 78% dos entrevistados afirmando espontaneamente que ainda não sabem em quem votar. No levantamento estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos eleitores, nenhum concorrente alcança um quinto das intenções de voto.


Diferentemente das disputas majoritárias para governador e presidente, em que os nomes tendem a ser mais conhecidos pelo eleitor, a eleição para senador historicamente apresenta maior nível de desconhecimento e de definição tardia.


Indecisão domina cenário espontâneo


O principal dado da pesquisa para o Senado é o elevado índice de indecisão registrado na modalidade espontânea, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos.


Nesse cenário, 78% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar, evidenciando que a maior parte do eleitorado pernambucano ainda não iniciou, de forma efetiva, a escolha dos nomes que pretende apoiar para representar o Estado na Câmara do Congresso Nacional.


Primeiro cenário: Marília lidera, seguida por Humberto Costa


Na pesquisa estimulada, o Datafolha apresentou dois cenários distintos aos entrevistados.


No primeiro deles, que considera Fernando D'Avila como representante do PSB, a pré-candidata Marilia Arraes (PDT) aparece numericamente à frente, com 18% das intenções de voto.


Na sequência surgem:

  • Humberto Costa (PT): 15%;
  • Mendonça Filho (PL): 10%;
  • Miguel Coelho (União Brasil): 9%;
  • Eduardo da Fonte (PP): 7%;
  • Silvio Nascimento (PS): 3%;
  • Carlos Santana (Novo): 2%;
  • Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;
  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%;
  • Fernando Dueire (PSD): 1%.


O levantamento também registrou respostas de eleitores que declararam votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos nomes apresentados, além daqueles que permaneceram indecisos.


Segundo cenário mantém liderança e altera disputa intermediária


No segundo cenário elaborado pelo instituto, Fernando Dueire deixa de integrar a lista de pré-candidatos e é substituído por Túlio Gadelha (PSD).

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Mesmo com a alteração, a configuração da disputa sofre poucas mudanças entre os primeiros colocados.


Marilia Arraes permanece na liderança, mantendo 18% das intenções de voto.


Logo depois aparecem:

  • Humberto Costa (PT): 14%;
  • Mendonça Filho (PL): 10%;
  • Miguel Coelho (União Brasil): 9%;
  • Eduardo da Fonte (PP): 7%;
  • Silvio Nascimento: 4%;
  • Túlio Gadelha (PSD): 3%;
  • Carlos Santana (Novo): 2%;
  • Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;
  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%.


Neste cenário, 21% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 9% disseram não saber em quem votar.

 

Senado ainda é incógnita para o eleitor pernambucano: 78% não sabem em quem votar, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (31)  mostra que a corrida segue marcada pela indefinição do eleitorado, com 78% dos entrevistados afirmando espontaneamente que ainda não sabem em quem votar. No levantamento estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos eleitores, nenhum concorrente alcança um quinto das intenções de voto.

Diferentemente das disputas majoritárias para governador e presidente, em que os nomes tendem a ser mais conhecidos pelo eleitor, a eleição para senador historicamente apresenta maior nível de desconhecimento e de definição tardia.

Indecisão domina cenário espontâneo

O principal dado da pesquisa para o Senado é o elevado índice de indecisão registrado na modalidade espontânea, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos.

Nesse cenário, 78% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar, evidenciando que a maior parte do eleitorado pernambucano ainda não iniciou, de forma efetiva, a escolha dos nomes que pretende apoiar para representar o Estado na Câmara do Congresso Nacional.

Primeiro cenário: Marília lidera, seguida por Humberto Costa

Na pesquisa estimulada, o Datafolha apresentou dois cenários distintos aos entrevistados.

No primeiro deles, que considera Fernando D'Avila como representante do PSB, a pré-candidata Marília Moraes (PDT) aparece numericamente à frente, com 18% das intenções de voto.

Na sequência surgem:

  • Humberto Costa (PT): 15%;

  • Mendonça Filho (PL): 10%;

  • Miguel Coelho (União Brasil): 9%;

  • Eduardo da Fonte (PP): 7%;

  • Silvio Nascimento (PS): 3%;

  • Carlos Santana (Novo): 2%;

  • Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;

  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%;

  • Fernando Dueire (PSD): 1%.

O levantamento também registrou respostas de eleitores que declararam votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos nomes apresentados, além daqueles que permaneceram indecisos.

Segundo cenário mantém liderança e altera disputa intermediária

No segundo cenário elaborado pelo instituto, Fernando Dueire deixa de integrar a lista de pré-candidatos e é substituído por Túlio Gadelha (PSD).

Mesmo com a alteração, a configuração da disputa sofre poucas mudanças entre os primeiros colocados.

Marília Moraes permanece na liderança, mantendo 18% das intenções de voto.

Logo depois aparecem:

  • Humberto Costa (PT): 14%;

  • Mendonça Filho (PL): 10%;

  • Miguel Coelho (União Brasil): 9%;

  • Eduardo da Fonte (PP): 7%;

  • Silvio Nascimento: 4%;

  • Túlio Gadelha (PSD): 3%;

  • Carlos Santana (Novo): 2%;

  • Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;

  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%.

Neste cenário, 21% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 9% disseram não saber em quem votar.


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