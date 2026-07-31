Senado ainda é incógnita para o eleitor pernambucano: 78% não sabem em quem votar, aponta Datafolha

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Pesquisa aponta liderança de Marilia Arraes nos dois cenários testados, mas indecisão ainda predomina entre os eleitores.

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (31) mostra que a corrida segue marcada pela indefinição do eleitorado, com 78% dos entrevistados afirmando espontaneamente que ainda não sabem em quem votar. No levantamento estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos eleitores, nenhum concorrente alcança um quinto das intenções de voto.



Diferentemente das disputas majoritárias para governador e presidente, em que os nomes tendem a ser mais conhecidos pelo eleitor, a eleição para senador historicamente apresenta maior nível de desconhecimento e de definição tardia.



Indecisão domina cenário espontâneo



O principal dado da pesquisa para o Senado é o elevado índice de indecisão registrado na modalidade espontânea, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos.



Nesse cenário, 78% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar, evidenciando que a maior parte do eleitorado pernambucano ainda não iniciou, de forma efetiva, a escolha dos nomes que pretende apoiar para representar o Estado na Câmara do Congresso Nacional.



Primeiro cenário: Marília lidera, seguida por Humberto Costa



Na pesquisa estimulada, o Datafolha apresentou dois cenários distintos aos entrevistados.



No primeiro deles, que considera Fernando D'Avila como representante do PSB, a pré-candidata Marilia Arraes (PDT) aparece numericamente à frente, com 18% das intenções de voto.



Na sequência surgem:

Humberto Costa (PT): 15%;

Mendonça Filho (PL): 10%;

Miguel Coelho (União Brasil): 9%;

Eduardo da Fonte (PP): 7%;

Silvio Nascimento (PS): 3%;

Carlos Santana (Novo): 2%;

Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%;

Fernando Dueire (PSD): 1%.



O levantamento também registrou respostas de eleitores que declararam votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos nomes apresentados, além daqueles que permaneceram indecisos.



Segundo cenário mantém liderança e altera disputa intermediária



No segundo cenário elaborado pelo instituto, Fernando Dueire deixa de integrar a lista de pré-candidatos e é substituído por Túlio Gadelha (PSD).



Mesmo com a alteração, a configuração da disputa sofre poucas mudanças entre os primeiros colocados.



Marilia Arraes permanece na liderança, mantendo 18% das intenções de voto.



Logo depois aparecem:

Humberto Costa (PT): 14%;

Mendonça Filho (PL): 10%;

Miguel Coelho (União Brasil): 9%;

Eduardo da Fonte (PP): 7%;

Silvio Nascimento: 4%;

Túlio Gadelha (PSD): 3%;

Carlos Santana (Novo): 2%;

Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%.



Neste cenário, 21% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 9% disseram não saber em quem votar.

Senado ainda é incógnita para o eleitor pernambucano: 78% não sabem em quem votar, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (31) mostra que a corrida segue marcada pela indefinição do eleitorado, com 78% dos entrevistados afirmando espontaneamente que ainda não sabem em quem votar. No levantamento estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos eleitores, nenhum concorrente alcança um quinto das intenções de voto.

Diferentemente das disputas majoritárias para governador e presidente, em que os nomes tendem a ser mais conhecidos pelo eleitor, a eleição para senador historicamente apresenta maior nível de desconhecimento e de definição tardia.

Indecisão domina cenário espontâneo

O principal dado da pesquisa para o Senado é o elevado índice de indecisão registrado na modalidade espontânea, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos.

Nesse cenário, 78% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar, evidenciando que a maior parte do eleitorado pernambucano ainda não iniciou, de forma efetiva, a escolha dos nomes que pretende apoiar para representar o Estado na Câmara do Congresso Nacional.

Primeiro cenário: Marília lidera, seguida por Humberto Costa

Na pesquisa estimulada, o Datafolha apresentou dois cenários distintos aos entrevistados.

No primeiro deles, que considera Fernando D'Avila como representante do PSB, a pré-candidata Marília Moraes (PDT) aparece numericamente à frente, com 18% das intenções de voto.

Na sequência surgem:

Humberto Costa (PT): 15%;

Mendonça Filho (PL): 10%;

Miguel Coelho (União Brasil): 9%;

Eduardo da Fonte (PP): 7%;

Silvio Nascimento (PS): 3%;

Carlos Santana (Novo): 2%;

Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%;

Fernando Dueire (PSD): 1%.

O levantamento também registrou respostas de eleitores que declararam votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos nomes apresentados, além daqueles que permaneceram indecisos.

Segundo cenário mantém liderança e altera disputa intermediária

No segundo cenário elaborado pelo instituto, Fernando Dueire deixa de integrar a lista de pré-candidatos e é substituído por Túlio Gadelha (PSD).

Mesmo com a alteração, a configuração da disputa sofre poucas mudanças entre os primeiros colocados.

Marília Moraes permanece na liderança, mantendo 18% das intenções de voto.

Logo depois aparecem:

Humberto Costa (PT): 14%;

Mendonça Filho (PL): 10%;

Miguel Coelho (União Brasil): 9%;

Eduardo da Fonte (PP): 7%;

Silvio Nascimento: 4%;

Túlio Gadelha (PSD): 3%;

Carlos Santana (Novo): 2%;

Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%.

Neste cenário, 21% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 9% disseram não saber em quem votar.



