Senado ainda é incógnita para o eleitor pernambucano: 78% não sabem em quem votar, aponta Datafolha
Pesquisa aponta liderança de Marilia Arraes nos dois cenários testados, mas indecisão ainda predomina entre os eleitores.
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (31) mostra que a corrida segue marcada pela indefinição do eleitorado, com 78% dos entrevistados afirmando espontaneamente que ainda não sabem em quem votar. No levantamento estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos eleitores, nenhum concorrente alcança um quinto das intenções de voto.
Diferentemente das disputas majoritárias para governador e presidente, em que os nomes tendem a ser mais conhecidos pelo eleitor, a eleição para senador historicamente apresenta maior nível de desconhecimento e de definição tardia.
Indecisão domina cenário espontâneo
O principal dado da pesquisa para o Senado é o elevado índice de indecisão registrado na modalidade espontânea, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos.
Nesse cenário, 78% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar, evidenciando que a maior parte do eleitorado pernambucano ainda não iniciou, de forma efetiva, a escolha dos nomes que pretende apoiar para representar o Estado na Câmara do Congresso Nacional.
Primeiro cenário: Marília lidera, seguida por Humberto Costa
Na pesquisa estimulada, o Datafolha apresentou dois cenários distintos aos entrevistados.
No primeiro deles, que considera Fernando D'Avila como representante do PSB, a pré-candidata Marilia Arraes (PDT) aparece numericamente à frente, com 18% das intenções de voto.
Na sequência surgem:
- Humberto Costa (PT): 15%;
- Mendonça Filho (PL): 10%;
- Miguel Coelho (União Brasil): 9%;
- Eduardo da Fonte (PP): 7%;
- Silvio Nascimento (PS): 3%;
- Carlos Santana (Novo): 2%;
- Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%;
- Fernando Dueire (PSD): 1%.
O levantamento também registrou respostas de eleitores que declararam votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos nomes apresentados, além daqueles que permaneceram indecisos.
Segundo cenário mantém liderança e altera disputa intermediária
No segundo cenário elaborado pelo instituto, Fernando Dueire deixa de integrar a lista de pré-candidatos e é substituído por Túlio Gadelha (PSD).
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Mesmo com a alteração, a configuração da disputa sofre poucas mudanças entre os primeiros colocados.
Marilia Arraes permanece na liderança, mantendo 18% das intenções de voto.
Logo depois aparecem:
- Humberto Costa (PT): 14%;
- Mendonça Filho (PL): 10%;
- Miguel Coelho (União Brasil): 9%;
- Eduardo da Fonte (PP): 7%;
- Silvio Nascimento: 4%;
- Túlio Gadelha (PSD): 3%;
- Carlos Santana (Novo): 2%;
- Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%.
Neste cenário, 21% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 9% disseram não saber em quem votar.
Senado ainda é incógnita para o eleitor pernambucano: 78% não sabem em quem votar, aponta Datafolha
Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (31) mostra que a corrida segue marcada pela indefinição do eleitorado, com 78% dos entrevistados afirmando espontaneamente que ainda não sabem em quem votar. No levantamento estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos eleitores, nenhum concorrente alcança um quinto das intenções de voto.
Diferentemente das disputas majoritárias para governador e presidente, em que os nomes tendem a ser mais conhecidos pelo eleitor, a eleição para senador historicamente apresenta maior nível de desconhecimento e de definição tardia.
Indecisão domina cenário espontâneo
O principal dado da pesquisa para o Senado é o elevado índice de indecisão registrado na modalidade espontânea, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos.
Nesse cenário, 78% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar, evidenciando que a maior parte do eleitorado pernambucano ainda não iniciou, de forma efetiva, a escolha dos nomes que pretende apoiar para representar o Estado na Câmara do Congresso Nacional.
Primeiro cenário: Marília lidera, seguida por Humberto Costa
Na pesquisa estimulada, o Datafolha apresentou dois cenários distintos aos entrevistados.
No primeiro deles, que considera Fernando D'Avila como representante do PSB, a pré-candidata Marília Moraes (PDT) aparece numericamente à frente, com 18% das intenções de voto.
Na sequência surgem:
-
Humberto Costa (PT): 15%;
-
Mendonça Filho (PL): 10%;
-
Miguel Coelho (União Brasil): 9%;
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Eduardo da Fonte (PP): 7%;
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Silvio Nascimento (PS): 3%;
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Carlos Santana (Novo): 2%;
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Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;
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Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%;
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Fernando Dueire (PSD): 1%.
O levantamento também registrou respostas de eleitores que declararam votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos nomes apresentados, além daqueles que permaneceram indecisos.
Segundo cenário mantém liderança e altera disputa intermediária
No segundo cenário elaborado pelo instituto, Fernando Dueire deixa de integrar a lista de pré-candidatos e é substituído por Túlio Gadelha (PSD).
Mesmo com a alteração, a configuração da disputa sofre poucas mudanças entre os primeiros colocados.
Marília Moraes permanece na liderança, mantendo 18% das intenções de voto.
Logo depois aparecem:
-
Humberto Costa (PT): 14%;
-
Mendonça Filho (PL): 10%;
-
Miguel Coelho (União Brasil): 9%;
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Eduardo da Fonte (PP): 7%;
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Silvio Nascimento: 4%;
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Túlio Gadelha (PSD): 3%;
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Carlos Santana (Novo): 2%;
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Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza): 2%;
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Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%.
Neste cenário, 21% dos entrevistados afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 9% disseram não saber em quem votar.