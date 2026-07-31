PRTB lança Leonardo Avalanche candidato à Presidência da República

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Essa é a primeira vez que o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro lança candidato à presidência da República desde 2014, quando lançou Levy Fidelix

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O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) oficializou a candidatura de Leonardo Avalanche à presidência da República. A convenção nacional do partido foi em Goiânia, na quarta-feira (29). O partido não oficializou ainda o candidato a vice-presidente na chapa.

"Não estamos aqui para ser apenas mais uma opção no papel. Estamos aqui para liderar uma transformação real. O PRTB é o partido da coragem e do trabalho. Como presidente nacional, entendi que a hora exige alguém que não apenas conheça a máquina, mas que tenha a mão firme para articular, organizar e, acima de tudo, resgatar o sonho de cada brasileiro por um país próspero e justo," afirma Leonardo Avalanche.

De Anápolis, Goiás, Avalanche é presidente nacional do partido e é analista de sistemas e bacharel em Direito. O dirigente ficou conhecido por sua atuação decisiva na condução da campanha de Pablo Marçal em São Paulo.

É a primeira vez que o PRTB lança candidato à Presidência da República desde 2014, quando lançou Levy Fidelix.