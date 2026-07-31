Pesquisa Datafolha: Raquel Lyra tem 48% e João Campos aparece com 42%
A governadora e pré-candidata à reeleição está a frente numericamente sobre o ex-prefeito do Recife, mas ambos empatam na margem de erro.
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A corrida pelo Governo de Pernambuco segue marcada pelo equilíbrio entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). É o que aponta a segunda pesquisa eleitoral do Instituto Datafolha, encomendada pela Rede Tribuna, divulgada nesta sexta-feira (31). No cenário estimulado de primeiro turno, Raquel mantém 48% das intenções de voto, mesmo percentual registrado no levantamento realizado em maio, enquanto João Campos aparece com 42%, oscilando um ponto percentual para baixo em relação aos 43% da pesquisa anterior.
Com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, os dois permanecem tecnicamente empatados no limite da margem de erro, cenário que reforça a polarização entre os principais nomes da disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.
O levantamento foi realizado entre os dias 28 e 30 de julho, com 1.022 eleitores. Além da intenção de voto, o instituto também mediu os cenários de segundo turno, o índice de rejeição dos pré-candidatos e a percepção do eleitorado sobre a gestão estadual.
Primeiro turno
Os números mostram poucas mudanças em relação ao levantamento divulgado em maio. A governadora Raquel Lyra repetiu os 48% das intenções de voto, enquanto João Campos passou de 43% para 42%, uma variação dentro da margem de erro.
Na sequência aparecem Ivan Moraes (PSOL), que caiu de 2% para 1%, e Camila Falcão (UP), que não havia sido incluída na pesquisa anterior e estreia com 1%. O candidato Renan Hallais (Missão) foi citado pelos entrevistados, mas não atingiu 1% das intenções de voto.
Também houve pequena oscilação entre os eleitores que afirmaram votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum candidato, passando de 4% para 5%. Já o percentual de indecisos permaneceu estável em 2%.
Segundo turno
O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos. Assim como no primeiro turno, o cenário permanece bastante equilibrado.
A governadora aparece com 49% das intenções de voto, contra 45% do ex-prefeito do Recife. Em maio, Raquel registrava 51% e João Campos, 44%.
Apesar da redução de dois pontos na vantagem da governadora, a diferença continua dentro da margem de erro da pesquisa, o que configura novamente um empate técnico entre os dois principais adversários na disputa estadual.
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Os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos permaneceram em 4%, enquanto os indecisos passaram de 1% para 2%.
Rejeição
O instituto também investigou o potencial de rejeição dos pré-candidatos, perguntando aos entrevistados em qual deles não votariam "de jeito nenhum" no primeiro turno.
Os dois nomes mais competitivos também lideram esse indicador. João Campos aparece com 30% de rejeição, seguido de perto por Raquel Lyra, que registra 29%.
Na sequência estão Ivan Moraes, com 22%; Camila Falcão, com 20%; e Renan Hallais, com 19%.
Além disso, 3% dos entrevistados afirmaram rejeitar todos os candidatos apresentados, enquanto 2% disseram que votariam em qualquer um deles. Outros 7% não souberam ou preferiram não responder.
Os números mostram que, embora liderem as intenções de voto, Raquel e João também concentram os maiores índices de rejeição, reflexo do elevado nível de conhecimento de ambos entre o eleitorado pernambucano.
Aprovação do governo segue acima de 60%
O Datafolha também avaliou a percepção da população sobre a administração estadual. Os números indicam estabilidade na aprovação da gestão Raquel Lyra.
Segundo a pesquisa, 66% dos entrevistados aprovam o governo estadual, um ponto percentual abaixo dos 67% registrados em maio. Já a desaprovação passou de 28% para 30%, enquanto 4% não souberam ou não responderam.
Além da aprovação, o instituto perguntou aos eleitores como classificam o governo Raquel Lyra.
A parcela dos entrevistados que considera a administração ótima ou boa cresceu de 45% para 49%, representando o principal avanço da pesquisa em relação ao levantamento anterior.
Ao mesmo tempo, a avaliação regular caiu de 37% para 29%, indicando uma redução do grupo de eleitores que mantinha uma posição intermediária sobre o governo.
Por outro lado, também houve crescimento da avaliação negativa. O percentual dos que classificam a gestão como ruim ou péssima passou de 16% para 20%, enquanto 2% não souberam ou preferiram não opinar.
Influência nacional
O levantamento ainda testou o peso de lideranças nacionais na eleição para o Governo de Pernambuco.
Segundo o Datafolha, 36% dos entrevistados afirmaram que votariam em um candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já um eventual apoio do senador Flávio Bolsonaro influenciaria 16% dos eleitores, enquanto 6% disseram que acompanhariam a indicação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
O levantamento foi realizado entre os dias 28 e 30 de julho, com 1.022 eleitores. Além da intenção de voto, o instituto também mediu os cenários de segundo turno, o índice de rejeição dos pré-candidatos e a percepção do eleitorado sobre a gestão estadual.
Primeiro turno
Os números mostram poucas mudanças em relação ao levantamento divulgado em maio. A governadora Raquel Lyra repetiu os 48% das intenções de voto, enquanto João Campos passou de 43% para 42%, uma variação dentro da margem de erro.
Na sequência aparecem Ivan Moraes (PSOL), que caiu de 2% para 1%, e Camila Falcão (UP), que não havia sido incluída na pesquisa anterior e estreia com 1%. O candidato Renan Hallais (Missão) foi citado pelos entrevistados, mas não atingiu 1% das intenções de voto.
Também houve pequena oscilação entre os eleitores que afirmaram votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum candidato, passando de 4% para 5%. Já o percentual de indecisos permaneceu estável em 2%.
Segundo turno
O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos. Assim como no primeiro turno, o cenário permanece bastante equilibrado.
A governadora aparece com 49% das intenções de voto, contra 45% do ex-prefeito do Recife. Em maio, Raquel registrava 51% e João Campos, 44%.
Apesar da redução de dois pontos na vantagem da governadora, a diferença continua dentro da margem de erro da pesquisa, o que configura novamente um empate técnico entre os dois principais adversários na disputa estadual.
Os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos permaneceram em 4%, enquanto os indecisos passaram de 1% para 2%.
Rejeição
O instituto também investigou o potencial de rejeição dos pré-candidatos, perguntando aos entrevistados em qual deles não votariam "de jeito nenhum" no primeiro turno.
Os dois nomes mais competitivos também lideram esse indicador. João Campos aparece com 30% de rejeição, seguido de perto por Raquel Lyra, que registra 29%.
Na sequência estão Ivan Moraes, com 22%; Camila Falcão, com 20%; e Renan Hallais, com 19%.
Além disso, 3% dos entrevistados afirmaram rejeitar todos os candidatos apresentados, enquanto 2% disseram que votariam em qualquer um deles. Outros 7% não souberam ou preferiram não responder.
Os números mostram que, embora liderem as intenções de voto, Raquel e João também concentram os maiores índices de rejeição, reflexo do elevado nível de conhecimento de ambos entre o eleitorado pernambucano.
Aprovação do governo segue acima de 60%
O Datafolha também avaliou a percepção da população sobre a administração estadual. Os números indicam estabilidade na aprovação da gestão Raquel Lyra.
Segundo a pesquisa, 66% dos entrevistados aprovam o governo estadual, um ponto percentual abaixo dos 67% registrados em maio. Já a desaprovação passou de 28% para 30%, enquanto 4% não souberam ou não responderam.
Além da aprovação, o instituto perguntou aos eleitores como classificam o governo Raquel Lyra.
A parcela dos entrevistados que considera a administração ótima ou boa cresceu de 45% para 49%, representando o principal avanço da pesquisa em relação ao levantamento anterior.
Ao mesmo tempo, a avaliação regular caiu de 37% para 29%, indicando uma redução do grupo de eleitores que mantinha uma posição intermediária sobre o governo.
Por outro lado, também houve crescimento da avaliação negativa. O percentual dos que classificam a gestão como ruim ou péssima passou de 16% para 20%, enquanto 2% não souberam ou preferiram não opinar.
Influência nacional
O levantamento ainda testou o peso de lideranças nacionais na eleição para o Governo de Pernambuco.
Segundo o Datafolha, 36% dos entrevistados afirmaram que votariam em um candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já um eventual apoio do senador Flávio Bolsonaro influenciaria 16% dos eleitores, enquanto 6% disseram que acompanhariam a indicação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.