Monarquia disfarçada de República, diz Caiado
O ex-governador de Goiás criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a abertura de inquérito contra o filho mais velho do petista
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O candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a abertura de inquérito contra o filho mais velho do petista, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Ele é suspeito de tráfico de influência no governo.
"Filho investigado por vender acesso ao governo e o pai que finge não ver. Esse é o retrato da novela política chamada PT, em cartaz há décadas sempre com o mesmo enredo, sempre com os mesmos personagens", disse Caiado no X.
Ele definiu o cenário como uma "monarquia disfarçada de República, onde o rei protege o príncipe", e estendeu a crítica à família Bolsonaro. "Estou falando de Lula e Lulinha, mas pode ser interpretado como outro pai que protege outro filho. Já passou da hora de acabar com essa farsa!", afirmou Caiado, sem nomeá-los.
Lulinha é alvo de inquérito que apura se o filho do presidente vendia acesso ao governo em troca de pagamentos. A defesa disse que ele não obteve pagamento por negócios de empresários com o governo Lula.