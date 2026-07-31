fechar
Política | Notícia

Michelle decide sobre candidatura ao Senado, com aval de Bolsonaro, até domingo; diz Valdemar

De acordo com o presidente do PL, a ex-primeira dama participará da convenção do partido no Distrito Federal, quando deverá fazer o anúncio

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/07/2026 às 21:14
Michelle decide sobre candidatura ao Senado, com aval de Bolsonaro, at&eacute; domingo; diz Valdemar
Michelle decide sobre candidatura ao Senado, com aval de Bolsonaro, até domingo; diz Valdemar - Beto Barata/PL

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira, 31, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) decidirá até domingo, 2 de agosto, se disputará uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal. Segundo o presidente do PL, a palavra final caberá ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue em prisão domiciliar.

"Ela falou que vai resolver com o marido dela, porque ela tem que cuidar do marido. Vai decidir isso, provavelmente, até domingo", disse Valdemar a jornalistas, em Brasília, após reunir-se com Michelle. "Quem vai decidir é o Bolsonaro se ela sai de candidata ou não, porque ela está com ele, cuidando dele. Ela tem esse problema pela frente, é muito difícil fazer campanha."

De acordo com o dirigente, Michelle participará da convenção do PL no Distrito Federal, marcada para domingo, quando deverá fazer o anúncio.

Leia Também

Valdemar também afirmou que, caso Michelle não dispute a eleição, seguirá apoiando a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. "Vai, claro. Flávio é o candidato nosso", respondeu ao ser questionado se a ex-primeira-dama manifestará apoio público ao senador.

Ele disse ainda que Michelle não pretende reassumir a presidência do PL Mulher neste momento, mas que espera retomar o assunto com ela no futuro. "Vamos conversar sobre esse assunto só depois da eleição", afirmou. Segundo ele, a coordenação do grupo ficará sob responsabilidade de Ana Munhoz.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Michelle Bolsonaro publica vídeo em que sugere reconciliação com Flávio: 'Te desculpo'
Politica

Michelle Bolsonaro publica vídeo em que sugere reconciliação com Flávio: 'Te desculpo'
Irmão de Michelle rebate críticas e ironiza fala de Eduardo Bolsonaro sobre 'imatura'
BOLSONARO

Irmão de Michelle rebate críticas e ironiza fala de Eduardo Bolsonaro sobre 'imatura'

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.