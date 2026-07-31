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Política | Notícia

Marília Arraes e Humberto Costa lideram disputa ao Senado nos dois cenários do Datafolha

Levantamento aponta Marília e Humberto à frente na corrida ao Senado, enquanto alianças ainda devem definir as chapas.

Por Larissa Aguiar Publicado em 31/07/2026 às 20:47 | Atualizado em 31/07/2026 às 22:21
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) aponta lideran&ccedil;a da ex-deputada federal Mar&iacute;lia Arraes (PDT) em todos os cen&aacute;rios na disputa pelo Senado em Pernambuco, seguida do senador Humberto Costa (PT)
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28) aponta liderança da ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) em todos os cenários na disputa pelo Senado em Pernambuco, seguida do senador Humberto Costa (PT) - arquivo JC/reprodução X

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Nova pesquisa Datafolha, encomendada pela TV Tribuna, mostra que na disputa ao Senado em Pernambuco Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) estão à frente nas intenções de voto em dois cenários pesquisados.

No primeiro cenário, que considera Fernando Dueire (PSD) como candidato na chapa de Raquel Lyra (PSD), Marília aparece com 18% das intenções de voto, seguida por Humberto Costa, com 15%. Na sequência estão Mendonça Filho (PL) com 10%, Miguel Coelho (União) com 9%, Eduardo da Fonte (PP) com 7%, Silvio Nascimento (PS) com 3%, Carlos Santana (Novo) com 2%, Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza) com 2%, Paulo Rubem Santiago (Rede) com 1% e Fernando Dueire (PSD) com 1%.

Na segunda simulação, em que Túlio Gadelha (PSD) substitui Fernando Dueire, Marília mantém os 18%, enquanto Humberto registra 14%. Mendonça Filho permanece com 10%, seguido por Miguel Coelho (9%), Eduardo da Fonte (7%), Silvio Nascimento (4%), Túlio Gadelha (3%), Carlos Santana (2%), Pastor Wellington Carneiro (2%) e Paulo Rubem Santiago (1%).

O levantamento foi realizado entre os dias 28 e 30 de julho, com 1.022 eleitores. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de índice de confiança. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PE-04519/2026 e BR-0761/2026.

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