Lula chega à convenção do PT com campanha estruturada e avaliação melhorando
Caso reeleito, Lula pode se aproximar ainda mais de Getúlio Vargas como presidente que mais tempo ficou no cargo, chegando a 16 anos de mandato
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será formalmente anunciado neste domingo, 2, como candidato do PT à Presidência da República. Aos 80 anos, Lula pode renovar o recorde de candidato mais velho eleito presidente e empossado no cargo.
O petista também pode, caso reeleito, se aproximar ainda mais de Getúlio Vargas como presidente que mais tempo ficou no cargo. Getúlio, porém, comandou o Brasil em um momento da ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945.
A convenção nacional do PT será realizada no Expocenter Norte, centro de convenções localizado na zona norte de São Paulo. O evento começará por volta das 10h e contará com a presença do presidente e de uma série de ministros, entre eles o da Fazenda, Dario Durigan.
O PT prepara, no entanto, um ato em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, em 16 de agosto, como o pontapé oficial da campanha petista. Por isso, a convenção deve ter um ar mais contido e voltado para os militantes e delegados petistas.
A campanha de Lula tem se dividido em dois ambientes de trabalho em Brasília. O principal deles é no centro de Brasília, no Setor Comercial Sul, próximo à sede do diretório nacional do partido. A sigla também alugou uma casa no Lago Sul, bairro nobre da capital federal, principalmente para a gravação de programas eleitorais.
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Propaganda eleitoral
Lula chega ao início da campanha eleitoral com sua equipe formada. O atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) já foi confirmado pelo PSB, durante convenção nacional nesta semana, como o candidato a vice na chapa de Lula. Além do PSB, o PDT e o PCdoB também confirmaram apoio ao petista. O PV se reunirá nesta sexta-feira, 31. Psol e Rede ainda o farão até a próxima semana
Com a aliança fechada com os partidos de esquerda (Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Verde (PV), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e Rede Sustentabilidade (Rede)), Lula caminha para ter o maior espaço nos blocos de propaganda eleitoral. Isso ocorrerá se o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não conseguir angariar apoio de União Brasil, PP e Republicanos.
O cálculo de divisão do tempo de propaganda é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na representação dos partidos no Congresso. Os números oficiais serão divulgados após a formalização das candidaturas - ou seja, depois de 15 de agosto.
Fundo de campanha
O presidente da República terá R$ 127 milhões do fundo eleitoral para gastar em sua campanha. O valor equivale a 20,64% do total destinado ao PT (cerca de R$ 615 milhões).
Em 2022, a campanha de Lula recebeu R$ 66,7 milhões (o que, reajustado pela inflação do período, equivaleria a cerca de R$ 79 milhões atualmente). Proporcionalmente, porém, trata-se de uma redução: em 2022, 26% do fundo eleitoral petista foi para a campanha a presidente.
Programa de governo
O programa de governo petista está sendo coordenado pelo ex-presidente da Petrobras Sergio Gabrielli. O documento final vem sendo discutido com os ministros da área econômica e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior. Depois, terá o aval mais importante: o do candidato à reeleição, Lula, antes de ser protocolado junto com a candidatura, em 15 de agosto.
A previsão é que o documento conte com 13 eixos temáticos. Algumas das áreas que o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que estão em discussão são: segurança pública, democracia, reforma política, combate às desigualdades, melhoria dos serviços públicos e melhoria das cidades. Entrarão nessas discussões, por exemplo, os debates sobre tarifa zero de transporte público e reformas administrativa e do Judiciário.
Avaliação do presidente
O presidente da República passou a falar, nas últimas semanas, sobre sua vontade de ganhar as eleições no primeiro turno. Essa hipótese começou a ser levantada com a melhora da avaliação de Lula nas pesquisas.
"Aquele ditado de que o vinho, quanto mais velho, melhor fica, eu quero dizer que vocês têm aqui duas garrafas de vinho da melhor qualidade. Bebam elas para que a gente possa chegar no dia 4 de outubro e matar as eleições no 1º turno", disse o petista em discurso durante a convenção nacional do PSB, na quarta-feira, 29.
Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na quarta-feira, 29, mostrou que 47,6% dos entrevistados aprovam o desempenho do petista, enquanto 51,2% o desaprovam. Outros 1,2% não souberam responder. Pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira, 24, apresentou números um pouco mais favoráveis: 49% aprovando o presidente e 48% desaprovando. As duas pesquisas têm formatos diferentes de coleta dos dados - a AtlasIntel, pela internet, e o Datafolha, presencialmente.