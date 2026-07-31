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Flávio confirma convite a Tereza Cristina, mas diz negociar com outros partidos

Nesta sexta, o PP divulgou uma nota afirmando que manterá a neutralidade na disputa presidencial e que a decisão será acatada por Tereza Cristina.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/07/2026 às 12:04
Senadores Tereza Cristina (PP) e Flávio Bolsonaro (PL)
Senadores Tereza Cristina (PP) e Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

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O senador e pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (31) que mantém conversas sobre alianças com diferentes partidos e citou o Republicanos, ao qual a administradora Daniella Marques é filiada. Flávio confirmou que fez o convite para o posto de vice de chapa à senadora Tereza Cristina (PP-MS).

"Tereza Cristina é um quadro excepcional, foi ministra do presidente Jair Bolsonaro, uma referência em várias áreas, em especial no agro, respeitadíssima dentro da política, dentro do país e fora do País. O convite foi feito, ela aceitou e agora estamos nas conversas para saber se o partido vai avançar ou não", declarou, durante café entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB); e parlamentares do Estado.

Quase ao mesmo tempo, o PP divulgou uma nota afirmando que manterá a neutralidade na disputa presidencial e que a decisão será acatada por Tereza Cristina.

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Flávio disse que as tratativas não se restringem ao PP e que sua campanha segue dialogando com legendas como o Republicanos. "Enquanto isso, a gente continua em conversa com outros partidos e está aqui do meu lado a Dani, que é do Republicanos. O importante é que a gente está montando um grande time", afirmou, citando Daniella Marques.

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O senador ressaltou que aliados da campanha também participam das articulações políticas. "O senador Rogério Marinho (PL-RN) está conversando com várias pessoas, eu converso, a Dani conversa. O nosso time, graças a Deus, é grande, multipartidário. Tenho a convicção de que, independentemente de formalidades partidárias ou não, está todo mundo engajado em resgatar o País", falou.

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