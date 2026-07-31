Eduardo da Fonte e Miguel Coelho em mais um dia de expectativa sobre Senado
PP e União Brasil realizam convenções neste sábado, mas disputa pela indicação ao Senado na chapa de Raquel Lyra (PSD) segue sem desfecho
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A definição sobre quem ocupará a segunda vaga ao Senado na chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD) continua em aberto e se tornou um dos principais impasses da base governista. As convenções do Progressistas e do União Brasil, marcadas para este sábado (1º), acontecem em meio à expectativa sobre qual dos dois grupos conseguirá emplacar o nome para disputar o Senado ao lado da governadora: Eduardo da Fonte (PP) ou Miguel Coelho (União).
A proximidade da convenção do PSD, que ocorre neste domingo (2), amplia a expectativa por um desfecho. Como PP e União Brasil oficializam suas candidaturas neste sábado, cresce a pressão para que a composição da chapa seja definida ou, ao menos, que haja um encaminhamento capaz de evitar o acirramento da disputa entre os aliados.
A indefinição também evidencia a complexidade da construção da aliança governista para 2026. Embora o grupo mantenha o discurso de unidade em torno da candidatura à reeleição de Raquel Lyra, a disputa pela vaga ao Senado expõe interesses partidários distintos e demonstra que a acomodação dos aliados ainda está longe de um consenso.
Enquanto isso, a governadora segue apostando na costura política para tentar fechar a chapa sem provocar rupturas entre os partidos que sustentam seu projeto de reeleição.
Federação União Progressista
Nacionalmente, Progressistas e União Brasil foram uma federação, denominada União Progressista. Em Pernambuco, ela está sob a tutela de Eduardo da Fonte, com maioria na direção local.
Nos eventos com Raquel, porém, quem demonstra mais sintonia é Miguel Coelho, que já falou até em lançar candidatura avulsa, fora da chapa da governadora, mas que siga apoiando a reeleição de Raquel.