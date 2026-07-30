Uso de IA deve ser desafio para Justiça Eleitoral nas eleições de 2026
Especialista diz que decisão do TSE sobre vídeo com IA exibido na convenção do PL definirá os limites para o uso nas campanhas eleitorais
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Mesmo antes do início oficial da campanha para as eleições de 2026, o uso da inteligência artificial já é um dos temas que desafiam a Justiça Eleitoral e sua atuação. A exibição de um vídeo criado por IA com a voz e aparência do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a convenção nacional do PL levou o debate ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deverá definir os limites da tecnologia na propaganda política.
Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quinta-feira (30), o advogado Pedro Silveira, especialista em direito digital, afirmou que a decisão da Corte servirá de parâmetro para todas as campanhas deste ano.
Na avaliação do especialista, a resolução eleitoral em vigor já proíbe expressamente o uso de deepfakes, conteúdos produzidos por inteligência artificial capazes de criar, substituir ou alterar a imagem ou a voz de uma pessoa, viva, falecida ou fictícia.
"O próprio Tribunal Superior Eleitoral definiu o que é deepfake. A resolução diz que é criar, substituir ou alterar a imagem ou a voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Isso está expressamente proibido pela legislação eleitoral. Se a gente usou a imagem de um político para fazer ele falar alguma coisa que ele nunca falou, isso não deveria ser permitido pela análise fria da lei", detalha.
Apesar disso, Silveira ressalta que o julgamento do caso poderá abrir espaço para uma interpretação diferente da norma. Isso porque o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, afirmou recentemente que o uso de inteligência artificial em campanhas é permitido, desde que não seja utilizado para prejudicar adversários políticos.
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Para o advogado, a principal dúvida é se a Corte passará a admitir conteúdos produzidos por IA quando houver transparência sobre sua utilização ou se manterá a vedação prevista na resolução.
"Hoje a gente precisa que o TSE responda se existe uma inteligência artificial declarada que pode ser utilizada ou se não pode haver deepfake de jeito nenhum, como está escrito no texto da legislação. Esse é o ponto que precisa ser esclarecido para todos os candidatos."
Outro aspecto considerado central pelo especialista é a autorização para uso da imagem da pessoa retratada. Segundo ele, uma eventual flexibilização da regra poderá abrir precedentes para que candidatos utilizem imagens de qualquer personalidade pública em campanhas eleitorais.
"Se for permitido fazer vídeo de IA sem autorização da pessoa que aparece, então a legislação perde completamente o sentido. Você passa a poder fazer um vídeo do presidente da República, do governador, de um senador ou de qualquer outra pessoa dizendo o que ela nunca disse. Basta colocar um aviso dizendo que aquilo foi feito por inteligência artificial e estaria tudo resolvido. Não pode ser assim."
Decisão pode orientar toda a eleição
Na entrevista, Pedro Silveira afirmou que o julgamento do caso envolvendo o vídeo exibido na convenção do PL tende a balizar todas as campanhas deste ano. Segundo ele, uma definição rápida da Justiça Eleitoral é importante para garantir segurança jurídica e igualdade de condições entre os candidatos.
"Foi importante esse caso ter surgido logo no início do período eleitoral, porque o tribunal precisa colocar a regra na mesa e dizer o que vale e o que não vale. Todos os candidatos precisam disputar seguindo as mesmas regras e sabendo exatamente quais armas poderão utilizar durante a campanha."
Embora a legislação seja rígida quanto ao uso de deepfakes, o advogado observou que os precedentes da Justiça Eleitoral têm resultado, em geral, na aplicação de multas, e não na cassação de candidaturas.
"Uma multa de R$ 20 mil é praticamente um troco para um partido político. Ela não condiz com a dimensão da repercussão que um conteúdo produzido por inteligência artificial pode ter durante uma campanha eleitoral."
Fiscalização dependerá de denúncias
Questionado sobre como a Justiça Eleitoral conseguirá monitorar o uso da inteligência artificial nas campanhas de milhares de candidatos espalhados pelo país, Silveira afirmou que a fiscalização continuará dependendo principalmente da atuação dos próprios envolvidos.
"A Justiça Eleitoral não tem braços para acompanhar tudo o que acontece nas redes sociais. O controle é feito principalmente por meio de denúncias apresentadas pelos candidatos, pelos partidos, pelo Ministério Público ou até pelos próprios eleitores. É a partir dessas provocações que a Justiça consegue retirar conteúdos do ar e responsabilizar quem praticou irregularidades."