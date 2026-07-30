"Teve gente que teve a oportunidade de fazer e não fez. Agora, me deixa trabalhar", diz Raquel Lyra em discurso com críticas ao PSB

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Em um discurso marcado por críticas ao grupo político que governou Pernambuco nos últimos anos, a governadora Raquel Lyra (PSD) elevou o tom nesta quarta-feira (30), durante o ato de lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito de Olinda Professor Lupércio (PSD) à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Sem conceder entrevista à imprensa, a chefe do Executivo estadual aproveitou o evento para defender os resultados de sua gestão, rebater adversários e reforçar o discurso de continuidade de seu projeto político para 2026. Apesar da presença de aliados de peso, nenhuma definição foi anunciada sobre a segunda vaga ao Senado na chapa governista.



O evento, realizado no Colégio São Bento, em Olinda, reuniu a prefeita Mirella Almeida (PSD), o pré-candidato a deputado federal Daniel Coelho (PSD), o pré-candidato ao Senado Miguel Coelho (União Brasil) e lideranças políticas de diferentes regiões do Estado. A vice-governadora Priscila Krause (PSD) não participou da agenda.



Ao longo do seu discurso, Raquel centrou sua fala na comparação entre sua administração e a dos governos anteriores, comandados pelo PSB durante quase duas décadas. Embora sem citar diretamente o partido ou nomes de adversários, a governadora afirmou que Pernambuco foi entregue à sua gestão em situação crítica. "Recebi um governo muito ruim, um governo quebrado, sem dinheiro, sem planejamento, sem investimento, que fez muitas promessas, mas trouxe pouco resultado", afirmou.



Em outro momento, voltou a afirmar que Olinda foi negligenciada pelas gestões anteriores.

"Olinda por muito tempo, não foi enxergada da maneira que precisava pelo Governo de Pernambuco. Ela não foi colocada para além do discurso, na ação, na atitude e no trabalho daqueles que poderiam ter feito muito mais por essa terra e não fizeram."



Raquel fez a crítica mais direta ao antigo grupo político: "Teve gente que teve a oportunidade de fazer e não fez. Agora, me deixa trabalhar, que eu sei fazer."



Discurso voltado para a reeleição



Embora a cerimônia tivesse como objetivo oficial lançar a pré-candidatura de Professor Lupércio à Assembleia Legislativa, o tom predominante foi de preparação para a campanha de reeleição da governadora.



Raquel destacou investimentos do Estado em Olinda, citou obras como o Canal do Fragoso e intervenções de pavimentação e drenagem, além de afirmar que Pernambuco voltou a liderar indicadores econômicos e de geração de empregos.



Também convocou os apoiadores para a convenção partidária marcada para o próximo domingo (2), afirmando que seria a maior convenção da história, pedindo que os presentes se transformassem em multiplicadores da campanha.



Daniel mira João Campos



Além da fala da governadora, o pré-candidato a deputado federal Daniel Coelho também adotou um discurso de confronto político. Sem citar nominalmente o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), Daniel fez referência ao fato de o socialista cumprir agenda em Olinda na mesma data, onde recebeu o título de cidadão olindense.



"O adversário, por coincidência, está hoje aqui em Olinda também. Eu não sei o que é que ele já fez por Olinda. Foi deputado com votação expressiva no município, não botou um centavo, não calçou uma rua, não construiu uma unidade de saúde. Construiu um viaduto e foi embora buscar o seu próprio projeto", declarou.

Na sequência, Daniel falou sobre a atuação do adversário em relação aos investimentos anunciados pela atual gestão estadual. "Raquel colocou R$ 2 bilhões em investimentos no município."



Alianças reforçadas



O evento também serviu para demonstrar a ampliação da base política da governadora. Além das principais lideranças de Olinda, representantes de municípios do interior marcaram presença no ato.



Miguel Coelho destacou, por exemplo, a participação de nove vereadores de Lajedo, enquanto outras lideranças do PSD e partidos aliados também compareceram ao lançamento, reforçando a estratégia da legenda de consolidar alianças tanto na Região Metropolitana quanto no interior do Estado antes do início oficial da campanha.



Senado segue indefinido



Apesar das especulações sobre a composição da chapa majoritária, Raquel Lyra evitou tratar do assunto durante o discurso e, mais uma vez, deixou o local sem atender à imprensa.

Questionado sobre a indefinição da segunda vaga ao Senado, Professor Lupércio também evitou antecipar qualquer posicionamento da governadora.



Segundo ele, a decisão será tomada no momento considerado adequado por Raquel. "A governadora sabe bem o que está fazendo. Vai chegar o momento em que todos os pernambucanos vão poder ver acontecer as pessoas que verdadeiramente estarão do lado dela."