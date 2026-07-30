RMR reúne mais de 4 em cada 10 eleitores de Pernambuco segundo levantamento do TSE
Região tem 41,7% do eleitorado do estado, com liderança de Recife, Jaboatão e Olinda que juntps reúnem mais de 2 milhões de eleitores aptos a votar.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Região Metropolitana do Recife segue como principal concentração eleitoral de Pernambuco nas eleições de 2026. Levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que 3.016.723 eleitores estão aptos a votar nos 14 municípios da RMR, o equivalente a 41,7% dos 7.225.744 eleitores do estado.
Na prática, isso significa que mais de quatro em cada dez votos pernambucanos serão depositados na região, reforçando o peso político da área metropolitana na definição dos resultados das disputas para presidente, governador, senador, deputados federal e estadual.
De acordo com os dados, a liderança da Região Metropolitana é impulsionada pelo Recife, que permanece como o maior colégio eleitoral de Pernambuco, com 1.228.592 eleitores. Em seguida aparecem Jaboatão dos Guararapes, com 498.144 votantes, e Olinda, com 301.743. Juntos, os três municípios reúnem mais de 2 milhões de eleitores.
Fora da RMR, o maior colégio eleitoral é Caruaru, no Agreste, com 254.214 eleitores, seguido por Petrolina, no Sertão, com 248.185. Também figuram entre os dez maiores colégios eleitorais do estado Vitória de Santo Antão, com 103.929 eleitores, e Garanhuns, com 99.626.
Embora tenha a maior parcela do eleitorado, a Região Metropolitana não reúne a maioria absoluta dos votantes. Os demais 58,3% estão distribuídos entre o Agreste, que soma 1.850.967 eleitores, o Sertão, com 1.326.448, e a Zona da Mata, que contabiliza 1.031.606 eleitores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre os municípios de menor porte, Fernando de Noronha possui o menor eleitorado do estado, com 3.701 votantes. Entre os municípios pernambucanos, Quixaba registra 6.231 eleitores, seguida por Solidão (5.556), Itacuruba (4.774) e Ingazeira (4.256), todos localizados no Sertão.
Ao todo, 105 dos 184 municípios de Pernambuco têm menos de 20 mil eleitores aptos a votar. Apesar dessa pulverização, a concentração do eleitorado na Região Metropolitana mantém a área como o principal foco das estratégias de campanha e das mobilizações dos candidatos ao longo da corrida eleitoral de 2026.