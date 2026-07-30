RMR reúne mais de 4 em cada 10 eleitores de Pernambuco segundo levantamento do TSE

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Região tem 41,7% do eleitorado do estado, com liderança de Recife, Jaboatão e Olinda que juntps reúnem mais de 2 milhões de eleitores aptos a votar.

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A Região Metropolitana do Recife segue como principal concentração eleitoral de Pernambuco nas eleições de 2026. Levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que 3.016.723 eleitores estão aptos a votar nos 14 municípios da RMR, o equivalente a 41,7% dos 7.225.744 eleitores do estado.

Na prática, isso significa que mais de quatro em cada dez votos pernambucanos serão depositados na região, reforçando o peso político da área metropolitana na definição dos resultados das disputas para presidente, governador, senador, deputados federal e estadual.

De acordo com os dados, a liderança da Região Metropolitana é impulsionada pelo Recife, que permanece como o maior colégio eleitoral de Pernambuco, com 1.228.592 eleitores. Em seguida aparecem Jaboatão dos Guararapes, com 498.144 votantes, e Olinda, com 301.743. Juntos, os três municípios reúnem mais de 2 milhões de eleitores.

Fora da RMR, o maior colégio eleitoral é Caruaru, no Agreste, com 254.214 eleitores, seguido por Petrolina, no Sertão, com 248.185. Também figuram entre os dez maiores colégios eleitorais do estado Vitória de Santo Antão, com 103.929 eleitores, e Garanhuns, com 99.626.

Embora tenha a maior parcela do eleitorado, a Região Metropolitana não reúne a maioria absoluta dos votantes. Os demais 58,3% estão distribuídos entre o Agreste, que soma 1.850.967 eleitores, o Sertão, com 1.326.448, e a Zona da Mata, que contabiliza 1.031.606 eleitores.

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Entre os municípios de menor porte, Fernando de Noronha possui o menor eleitorado do estado, com 3.701 votantes. Entre os municípios pernambucanos, Quixaba registra 6.231 eleitores, seguida por Solidão (5.556), Itacuruba (4.774) e Ingazeira (4.256), todos localizados no Sertão.

Ao todo, 105 dos 184 municípios de Pernambuco têm menos de 20 mil eleitores aptos a votar. Apesar dessa pulverização, a concentração do eleitorado na Região Metropolitana mantém a área como o principal foco das estratégias de campanha e das mobilizações dos candidatos ao longo da corrida eleitoral de 2026.

