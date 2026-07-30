Renan Santos é candidato que mais impulsiona anúncios contra Lula e Flávio Bolsonaro nas redes

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Os anúncios impulsionados na Meta com "Lula" somam R$ 137,1 mil em 3 meses, ante R$ 99,4 mil em campanhas direcionadas a "Flávio".

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Dos principais nomes que tentam se colocar como uma terceira via para a disputa presidencial deste ano, Renan Santos (Missão) foi o candidato que mais gastou com anúncios direcionados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os dados são de 29 de abril a 29 de julho de 2026 e constam da "biblioteca de anúncios" da Meta - dona do Facebook, do Instagram e do Whatsapp. As publicações impulsionadas nas redes da Meta vinculadas à palavra-chave "Lula" chegam à monta de R$ 137,1 mil nos últimos três meses. Já as que trazem "Flávio" entre os termos de direcionamento somam R$ 99,4 mil.

Os valores não podem ser somados, já que ao menos uma postagem incluiu ambos os termos. Isto é, tiveram como público-alvo usuários interessados nas candidaturas do petista e do bolsonarista à Presidência da República.

O candidato do Missão desembolsou R$ 35 mil em uma campanha com sete anúncios para um vídeo, em junho - maior valor do período analisado. No conteúdo impulsionado, Santos pede ajuda para comprar um "motor home", veículo recreativo para percorrer longas distâncias. "Vou rodar o País inteiro e derrotar Lula, Flávio Bolsonaro ou qualquer um que aparecer na minha frente."

A ferramenta aponta 180 anúncios relacionados a Lula e 79 a Flávio Bolsonaro. Todas as campanhas publicitárias nas redes controladas pela Meta, no entanto, estão inativas.

De acordo com as pesquisas Genial/Quaest e Datafolha mais recentes, Renan Santos aparece com 3% das intenções de voto, atrás de Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador de Goiás é o segundo que mais gastou com publicações no Instagram e no Facebook associando os termos "Lula" e "Flávio" nas campanhas.

Foram R$ 94,6 mil para postagens direcionadas ao petista e R$ 50,6 mil em publicações com foco no senador do PL, nos últimos 90 dias. Os valores não podem ser somados pelo mesmo motivo mencionado nas campanhas de Renan Santos. Dos 52 anúncios listados pela ferramenta, ao menos 25 seguem ativos até a conclusão da reportagem. Entre eles o de maior valor: R$ 45 mil em uma campanha com cinco anúncios, em julho.

O vídeo questiona quem é o culpado pelo "tarifaço" de 25% - valor imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para as transações entre os dois países. "Um fazendo piada da dentadura do Trump. O outro pedindo para que fosse adiado [o tarifaço] para depois das votações."

Caiado é um dos nomes que apostam no distanciamento de Lula e Flávio Bolsonaro, ao lado de Renan Santos e Romeu Zema (Novo). O pessedista aparece com 4% das intenções de votos nos levantamentos da Genial/Quaest e do Datafolha.

O último da lista, entre as principais apostas da chamada 3ª via, é Zema. O ex-governador de Minas Gerais gastou R$ 21,5 mil em 16 anúncios em maio deste ano.

A campanha mais cara custou R$ 20 mil e contou com sete anúncios para o vídeo intitulado "O plano para mudar o Brasil". Nele, o candidato do Novo diz que vai privatizar empresas como Petrobras e Banco do Brasil. "Vou passar a faca nos supersalários e mordomias."

Todas as campanhas estão inativas, segundo a plataforma da Meta, e tiveram o presidente Lula como alvo. Zema não usou os termos "Flávio" ou "Bolsonaro" nas publicações pagas.

As pesquisas mais recentes apontam o ex-governador de Minas com 2% (Genial/Quaest) e 3% (Datafolha) das intenções de voto.

No recorte partidário, o Estadão mostrou que o Partido dos Trabalhadores (PT), o Republicanos e o Partido Liberal (PL) foram os perfis que mais gastaram em anúncios entre maio e julho de 2026, nas redes sociais controladas pela Meta.



