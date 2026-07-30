"Olinda precisa de um governo que faça a diferença", diz João Campos ao receber Título de Cidadão Olindense
Pré-candidato ao Governo recebeu a honraria da Câmara de Olinda ao lado do senador Humberto Costa e da pré-candidata ao Senado Marília Arraes
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A Câmara de Vereadores de Olinda concedeu, na noite desta quinta-feira (30), o Título de Cidadão Olindense ao ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB).
A homenagem foi proposta pela Mesa Diretora da Casa durante solenidade realizada na sede do Legislativo municipal. No mesmo evento, o senador Humberto Costa (PT), candidato à reeleição, também recebeu o Título de Cidadão Olindense por iniciativa da vereadora Eugênia Lima (PT).
Já a pré-candidata ao Senado, Marília Arraes (PDT), foi agraciada com a Medalha do Mérito Aloísio Magalhães, a maior honraria concedida pelo Legislativo olindense, mas não participou da cerimônia. Vale lembrar que Marília também recebeu o título de cidadã em 2022, através do vereador Ricardo Sousa (Avante).
Discurso voltado à falta de cuidado em Olinda
Em discurso agradecendo a homenagem, João Campos afirmou que a política deve ser voltada para resolver os problemas da população.
"A gente está para fazer, para realizar, para botar a cara, enfrentar o problema, e buscar a solução. Botar a política para trabalhar para o povo, e não a política para atrapalhar o povo. Isso é o que a gente deve fazer", diz João Campos.
Em seguida, o ex-prefeito do Recife não poupou as críticas direcionadas à atual gestão estadual, defendendo que a cidade merece mais atenção e precisa voltar a ser bem cuidada.
"Olinda precisa voltar a ter o cuidado de quem governa. Seja do ambiente do patrimônio histórico que precisa ser melhor cuidado. A quem está nos morros ou nas áreas alagadas, que precisa ter um governo que chegue e que faça a diferença, que busque solução para a vida das pessoas", alfineta.
Também homenageado na solenidade, o senador Humberto Costa reafirmou que a honraria iria ampliar ainda mais o compromisso que ele teve e tem com a cidade.
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"Agora como cidadão de Olinda, vou lutar ainda com mais força por saúde, habitação, infraestrutura e cultura para essa cidade. O título de cidadão tem um peso que vai muito além do papel. Ele me dá o direito de chamar Olinda de minha cidade, de minha terra, e me cobra o dever de estar aqui sempre que for preciso e não apenas nos dias de festa e de fotografia", afirma Humberto Costa.
Pesquisas recentes
Logo após a cerimônia, em momento com os jornalistas, João Campos comentou sobre a expectativa para a convenção do PSB, marcada para ocorrer no próximo sábado, 1 de agosto, e demonstrou confiança na formação da chapa majoritária.
"A gente está muito animado, a frente popular está unida, a gente tem candidaturas muito competitivas, as chapas construídas também de deputado federal e estadual foram muito importantes e a gente consolidou agora para esse período", ressalta.
Quando questionado sobre o cenário das pesquisas eleitorais, que apontam uma reação positiva da governadora e pré-candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), João continua a afirmar o discurso de que sempre esperou uma disputa equilibrada.
"A gente sabe que primeiro é um cenário de equilíbrio, é uma disputa equilibrada, isso eu sempre tive muito nítido na minha cabeça, é natural. Porque a gente está construindo do lado certo da política, com a unidade do povo, apresentando o melhor conjunto de ideias e tendo a capacidade de fazer", expõe João.
Ao defender que a pré-campanha aposta na apresentação de propostas para Pernambuco, ele destaca que a atual administração do governo estadual é cheia de metas não realizadas e ilusões.
"Pernambuco é um estado acostumado a grandes realizações, a entregas concretas. Então, um ambiente de promessas vazias, não realizadas, não inauguradas, não feitas, é muito diferente de um governo que constrói e que entrega", critica.
Por fim, ao relembrar a passagem pela Prefeitura do Recife, ele diz que a experiência administrativa que possui demonstra uma maior capacidade de cumprir compromissos, realizar obras e entregar mais resultados.
Segundo ele, Pernambuco está acostumado a escolher gestores capazes de promover grandes transformações. O pré-candidato ressalta que o estado tem potencial para crescer ainda mais com uma gestão voltada a acontecimentos reais e metas cumpridas.
Bal de Mimoso deixa Casa Civil e declara apoio a João Campos
Ainda nesta quinta, João Campos recebeu um novo reforço político no Agreste Central. O ex-prefeito de Pesqueira, Bal de Mimoso, que era aliado da governadora Raquel Lyra, pediu exoneração do cargo que ocupava na Secretaria da Casa Civil do Governo de Pernambuco para apoiar a pré-candidatura do pré-candidato ao Palácio do Campo das Princesas.
Em decisão anunciada durante reunião com o líder da Frente Popular, João destacou a trajetória política do ex-prefeito e afirmou que a experiência de Bal fortalece o projeto para as eleições de 2026.
"Bal de Mimoso tem uma trajetória importante em Pesqueira, como vereador e como prefeito em uma fase desafiadora da política local. Ele conhece de perto a realidade da região e sabe dos desafios que Pernambuco precisa enfrentar. Vamos seguir juntos construindo ao lado de quem busca um Pernambuco mais forte, desenvolvido e com mais oportunidades", disse.