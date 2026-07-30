Genial/Quaest: Ciro Gomes lidera no Ceará contra Elmano de Freitas nos cenários de 1º e 2º turnos

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De acordo com a pesquisa, ex-ministro lidera disputa contra atual governador; Cid Gomes (PSB) e Capitão Wagner (UB) despontam na corrida para o Senado

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Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral do Ceará divulgada nesta quinta-feira, 30, mostra que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) lidera contra o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), na disputa pelo governo estadual. O tucano tem vantagem contra o petista tanto no primeiro turno quanto na simulação de um segundo turno entre os dois.

No primeiro turno, Ciro registrou 43% de intenções de voto, e Elmano, 33%. Os candidatos do PT e do PSDB polarizam a disputa. Eduardo Girão (Novo) registrou 3% de menções, e Jarir Pereira, do PSOL, 1%. Hugo Leonardo (Missão), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram). Os indecisos são 13%, e 7% votarão branco ou nulo.

Em um segundo turno entre Ciro e Elmano, o candidato do PSDB venceria o atual governador por 48% a 35% dos votos, com 10% de indecisos e 7% de votos brancos ou nulos. Os índices oscilaram dentro da margem de erro desde a rodada anterior da pesquisa, divulgada em abril.

Senado

Cid Gomes (PSB) e Capitão Wagner (União) despontam na corrida pelo Senado, liderando os três cenários avaliados. O irmão de Ciro registrou de 21% a 24% de menções, dependendo das opções de voto apresentadas ao entrevistado, enquanto Wagner registrou 16% de preferência nas três sondagens.

A Genial/Quaest fez 1.002 entrevistas a domicílio com eleitores do Ceará entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-09277/2026.