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Política | Notícia

Ex-secretário rompe com grupo de Zema e articula candidatura própria ao governo de MG

Aro deixou a chapa após rejeitar a composição que reservava a segunda vaga ao Senado para Carlos Viana, presidente da CPI do INSS.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/07/2026 às 20:00
Marcelo Aro e Romeu Zema
Marcelo Aro e Romeu Zema - Foto: Reprodução Instagram @marceloaro

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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), disse nesta quinta-feira, 30, que o ex-secretário da Casa Civil Marcelo Aro (PP) lhe comunicou que articula a própria candidatura ao Palácio Tiradentes. O movimento marca um rompimento de Aro com o grupo político de Romeu Zema (Novo), que tem Simões como candidato à reeleição estadual.

Inicialmente, Aro seria candidato ao Senado na chapa do atual governador. Mas ele não aceitava que a segunda vaga ficasse com o presidente da CPI do INSS, Carlos Viana (PSD). A divergência abriu espaço para o rompimento. A reportagem procurou Marcelo Aro e aguarda um posicionamento.

A candidatura de Aro, que já vinha sendo gestada nos bastidores, ganhou força após o Republicanos rifar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), líder nas pesquisas, na quarta-feira, 30. Aro tenta apoio do Republicanos e do PL.

"O ex-secretário Marcelo Aro me comunicou hoje que está há algumas semanas negociando a candidatura dele ao governo do Estado (...) disse que eu deveria estar esperando isso, já que ele não estava satisfeito com a presença de Carlos Viana na minha chapa", afirmou o governador mineiro nesta quinta-feira.

Segundo Mateus Simões, a decepção com Aro é ainda maior porque o ex-secretário foi seu aluno e foi "abrigado" no governo após ter perdido a eleição para senador em 2022. "Enfim, ele anunciou que está virando as costas para o projeto, não só o meu projeto, também o do governador Romeu Zema, que foi quem o trouxe para o governo originalmente, e que seguirá nessas conversas dele com União, PP, PL e Republicanos", disse Mateus Simões após se reunir com o ex-secretário na manhã desta quinta.

Ainda segundo o governador, o ex-secretário disse que sua candidatura não é definitiva pois é necessário aguardar uma definição sobre Cleitinho. Apesar do Republicanos ter dito que ele não será candidato, Cleitinho pretende conversar com o presidente da sigla, o deputado Marcos Pereira, para fazê-lo mudar de ideia. "Ou seja, a ponderação dele Marcelo Aro a essa altura não é sequer sobre a minha candidatura, mas é se ele vai ter o espaço todo que ele espera do lado de lá", acrescentou Simões.

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Com o eventual apoio do PL, Aro passaria a ser o palanque do senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo maior colégio eleitoral do País. Ele estaria disposto a ceder uma das vagas ao Senado para o deputado federal Domingos Sávio (PL).

O PL, contudo, está dividido entre aceitar a aliança ou lançar candidato próprio - o ex-presidente da Fiemg Flávio Roscoe ou o ex-prefeito de Betim Vittorio Medioli.

Ao Republicanos, caberia a segunda vaga ao Senado. Uma das possibilidades é que Cleitinho indique o irmão, o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos), para ocupar o posto.

Marcelo Aro foi um dos principais nomes do segundo mandato de Zema. Além da Casa Civil, ele também chefiou por um período a Secretaria de Governo, na qual foi responsável pela relação política com os prefeitos - segundo aliados, ele se reuniu com praticamente todos os 853 mandatários municipais.

Ele deixou o governo em abril, cumprindo o prazo de desincompatibilização exigido para aqueles que querem disputar as eleições.

Mesmo após a saída, Aro manteve aliados em cargos da administração, como o secretário de Governo, Castellar Neto. A expectativa agora é que Castellar e outros integrantes do grupo político de Aro peçam exoneração, selando o desembarque.

Marcelo Aro começou a carreira política como vereador de Belo Horizonte em 2012. Depois, se elegeu deputado federal em 2014 e 2018. Após não ter conseguido se eleger senador há quatro anos, recebeu convite para integrar o secretariado de Romeu Zema. Um irmão de Aro comanda a Federação Mineira de Futebol (FMF) e o ex-secretário mantém forte influência na política belo-horizontina, com um grupo de vereadores que se autointitula "Família Aro".

 

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