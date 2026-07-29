Quaest: Tarcísio lidera contra Haddad em cenários de 1º e 2º turnos em SP

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Em eventual segundo turno, o atual governador mantém vantagem de 16 pontos; levantamento mostra que 55% dos eleitores aprovam a gestão estadual

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*Com informações de Estadão Conteúdo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida eleitoral para o governo de São Paulo com 41% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o ex-ministro Fernando Haddad (PT) registra 26%. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29).

Em um eventual segundo turno entre os dois candidatos, Tarcísio aparece à frente com 48% das preferências, ante 32% de Haddad. O resultado indica estabilidade no cenário em relação à rodada de abril, quando o governador marcava 49% contra 32% do rival petista.

Intenção de voto para o Palácio dos Bandeirantes

Na pesquisa estimulada para o primeiro turno, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, a pontuação se divide da seguinte forma

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 41%

Fernando Haddad (PT): 26%

Vera Lúcia (PSTU): 3%

Carlos Machado (PCB): 1%

Vivian Mendes (UP): 1%

Indecisos: 13%

Brancos, nulos ou não vão votar: 15%

No cenário espontâneo, em que nenhuma lista é apresentada ao eleitor, Tarcísio soma 17% das menções e Haddad atinge 7%. O índice de indecisos nessa modalidade chega a 74%.

O levantamento também aferiu o grau de fidelidade do eleitorado: 53% dos entrevistados afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 45% admitem a possibilidade de mudar de voto até outubro.

Além disso, 49% associam Haddad ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 44% vinculam Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Avaliação e aprovação da gestão estadual

A pesquisa avaliou a aprovação e a percepção do eleitor paulista sobre o atual governo:

Aprovação do governo: 55% aprovam e 29% desaprovam (16% não souberam responder);

55% aprovam e 29% desaprovam (16% não souberam responder); Avaliação da gestão: 39% consideram positiva, 35% regular e 20% negativa (6% não responderam);

39% consideram positiva, 35% regular e 20% negativa (6% não responderam); Direito à reeleição: 55% avaliam que Tarcísio merece ser reeleito, enquanto 38% afirmam que não.

Cenário para o Senado Federal

Na disputa pelas duas cadeiras paulistas no Senado, a ex-ministra Marina Silva (Rede) desponta na liderança dos cenários testados. A segunda vaga registra um empate técnico dentro da margem de erro entre Simone Tebet (PSB), Pablo Marçal (União Brasil) e Guilherme Derrite (PP), a depender dos nomes apresentados na cartela.

Dados da pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou presencialmente 1.650 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-04846/2026.