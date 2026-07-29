fechar
Política | Notícia

Quaest em SP: Flávio Bolsonaro soma 40% e supera Lula (35%) em eventual 2º turno

No primeiro turno, cenário indica empate técnico entre os líderes; levantamento também mostra que 58% dos paulistas desaprovam o governo Lula

Por JC Publicado em 29/07/2026 às 10:24 | Atualizado em 29/07/2026 às 10:26
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula - Andressa Anholete/A. Senado; Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

*Com informações de Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL) vence o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno no estado de São Paulo, aponta a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29).

Segundo o levantamento, o parlamentar registra 40% das intenções de voto, contra 35% do atual chefe do Executivo.

Leia Também

Primeiro turno e simulações diretas

No cenário de primeiro turno, a disputa apresenta empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Flávio Bolsonaro aparece com 34% e Lula com 30%.

As intenções de voto no primeiro turno se dividem da seguinte forma:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 30%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%

Nas demais simulações de segundo turno, Lula empata na margem de erro contra outros nomes de oposição: registra 35% contra 34% de Ronaldo Caiado e 35% contra 33% de Romeu Zema. O petista lidera isoladamente apenas no confronto contra Renan Santos, superando o adversário por 36% a 30%.

Avaliação do governo e fidelidade do voto

O levantamento também mensurou a percepção dos eleitores paulistas sobre a gestão federal e a consolidação do voto:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Desaprovação do governo Lula em SP: 58%
  • Aprovação do governo Lula em SP: 36%
  • Eleitores com voto definitivo: 57%
  • Eleitores que podem mudar de voto: 42%

Dados da pesquisa

A Genial/Quaest realizou 1.650 entrevistas presenciais em domicílios do estado de São Paulo entre os dias 23 e 27 de julho. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09998/2026.

Leia também

Quaest: Tarcísio lidera contra Haddad em cenários de 1º e 2º turnos em SP
ELEIÇÕES 2026

Quaest: Tarcísio lidera contra Haddad em cenários de 1º e 2º turnos em SP
Quaest: Marília Arraes lidera disputa pelo Senado; Humberto Costa mantém segundo lugar
Eleições 2026

Quaest: Marília Arraes lidera disputa pelo Senado; Humberto Costa mantém segundo lugar

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.