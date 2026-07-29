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Política | Notícia

Lula diz que tem "orgulho" de ver João Campos como "candidato a governador de Pernambuco"

Em convenção nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Lula afirmou ter muito orgulho de ter João Campos como candidato a governador e parceiro

Por Alice Lins Publicado em 29/07/2026 às 22:47
João Campos (PSB) ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB)
João Campos (PSB) ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) - Rodolfo Loepert

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A convenção nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizada na noite desta quarta-feira (29), reuniu as principais lideranças da legenda e aliados em um ato marcado por demonstrações de unidade política e projeções para as eleições de 2026.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o presidente nacional da sigla e oficialmente candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), foi colocado no centro dos discursos como um dos principais nomes do partido para o próximo ciclo eleitoral.

Ao abrir a convenção, o candidato a chefe de estado ressaltou a parceria entre PSB e PT e reforçou o alinhamento com o presidente Lula para a disputa em outubro.

"Fico muito feliz de saber que a gente vai poder caminhar lado a lado para construir uma grande vitória em Pernambuco e construir uma grande vitória no Brasil", diz João Campos.

Em outro momento, fez elogios ao presidente, chamando-o de "o maior presidente da história", defendendo a trajetória dele e afirmando que é "alguém que a democracia deve prestar todas as homenagens".

Apoio a João Campos

O evento também marcou a oficialização do apoio do PSB à pré-candidatura de Lula à reeleição, se tornando o segundo partido a formalizar esse fato durante uma convenção nacional. Na última semana, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) também anunciou apoio à chapa.

Geraldo Alckmin aproveitou a convenção para agradecer a confiança depositada pelo partido e destacou que a oficialização da aliança amplia a responsabilidade na campanha presidencial. Ele também ressaltou a parceria construída com João Campos.

"Eu quero agradecer ao PSB e falar que aumentou a minha responsabilidade, João Campos. Para estar à altura da confiança de vocês, à altura da responsabilidade, para estar com o presidente Lula. Fico honrado com essa caminhada que teremos pela frente", afirma Geraldo Alckmin.

A aposta no protagonismo do presidente nacional do partido também tomou uma parte do discurso do vice-presidente. 

"O futuro começa hoje, ele se chama juventude. João foi um dos melhores prefeitos, reeleito com uma votação consagradora e merecida, e vai ser o governador de Pernambuco, porque Pernambuco precisa", declara Geraldo Alckmin.

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Ao encerrar o evento, Lula retribuiu os elogios e fez uma defesa da parceria com o PSB ao longo dos últimos anos. O dirigente destacou a importância do candidato ao governo na estratégia eleitoral da base governista e afirmou sentir "orgulho".

"Tenho muito orgulho de estar na convenção do PSB, tenho muito orgulho de ter você como parceiro nessa caminhada, de ter você como candidato a governador de Pernambuco", expressa Lula.

Em tom de confiança para a disputa das eleições, Lula ainda reforçou o histórico da aliança entre os dois partidos: "Mesmo que eu e ele só errássemos daqui para frente, o acerto foi tanto que a gente não perde essas eleições".

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Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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