Labanca nega articulação entre João Campos e União Progressista: "Frente Popular está de braços abertos"

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A movimentação ocorre em meio às negociações para a formação da chapa de Raquel ao Senado e às indefinições da Federação União Progressista

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O prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca (PSB), negou que esteja atuando como interlocutor nas conversas entre o pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), e lideranças da Federação União Progressista, como o próprio presidente Eduardo da Fonte (PP). A possibilidade passou a circular nos bastidores políticos após informações de que o gestor estaria aproximando o grupo do ex-prefeito do Recife da federação.

"A única coisa que eu disse é que a Frente Popular está de braços abertos para receber Eduardo da Fonte e a federação", afirmou ao Jornal do Commercio. Segundo o prefeito, não houve qualquer negociação política durante o encontro e que se limitou ao convite para que a federação integre o palanque do ex-prefeito do Recife.

A declaração ocorre em meio às indefinições sobre a composição da chapa majoritária da governadora Raquel, que nos bastidores deseja escolher seu segundo candidato antes da convenção do PSD, que ocorre neste domingo (2). A Federação União Progressista ainda busca um consenso para definir os dois candidatos ao Senado, entre Eduardo a Fonte, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UB), ambos já estiveram do outro lado.

Miguel Coelho permaneceu aliado de Campos até março deste ano, quando rompeu com o grupo socialista e oficializou seu apoio à governadora. Eduardo da Fonte chegou a abrir conversas com o grupo de João Campos durante as negociações para a formação das alianças eleitorais, movimento que provocou um distanciamento momentâneo da base de Raquel Lyra.

Em entrevista, Labanca afirmou que a interpretação surgiu depois de compartilhar um voo com o deputado federal, que também preside a federação em Pernambuco.

O prefeito ainda destacou que apesar da relação pessoal de amizade que mantém com Eduardo da Fonte, não participa de tratativas sobre o futuro político da União Progressista.



"Sou amigo de Eduardo da Fonte há muitos anos, votei nele três vezes. Mas não há interlocução, não houve nenhum tipo de conversa aqui em Brasília", declarou.



Labanca também fala que a definição sobre o posicionamento da federação cabe exclusivamente às suas lideranças.



"Quem vai tomar essa decisão, pelo que eu sei, é o próprio Eduardo da Fonte, presidente da federação. O que ele quiser resolver é com a governadora. Ele é quem tem que decidir como candidato ao Senado."

