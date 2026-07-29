Justiça cobra explicações sobre campanha da Prefeitura do Recife veiculada no interior de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Decisão aponta "séria suspeita de irregularidade" em publicidade questionada pelo PSD e dá cinco dias para apresentação de documentos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A campanha publicitária da Prefeitura do Recife veiculada em municípios do interior de Pernambuco entrou na mira da Justiça Eleitoral. Em decisão, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) reconheceu haver "séria suspeita de irregularidade" na publicidade institucional questionada pelo PSD e determinou que o Município do Recife e a Secretaria de Turismo e Lazer apresentem, em até cinco dias, toda a documentação relativa à concepção, contratação, planejamento, execução financeira e estratégia de divulgação da campanha "Faz gosto mostrar pro mundo". O magistrado, contudo, adiou a análise do pedido de retirada imediata das placas e demais peças publicitárias até a apresentação das informações solicitadas.

A ação foi proposta pelo Diretório Estadual do PSD contra o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), o atual prefeito, Victor Marques (PCdoB), e Carlos Antônio da Costa Cavalcanti Neto. O partido sustenta que a campanha institucional, apresentada pela Prefeitura como ação de promoção turística, estaria sendo utilizada para divulgar obras e realizações da gestão de João Campos, favorecendo sua pré-candidatura ao Governo de Pernambuco.

Entre os principais argumentos da representação está a instalação de outdoors em cidades como Caruaru, Vitória de Santo Antão, Joaquim Nabuco, Pombos, Sairé e Limoeiro. As peças exibem mensagens como "Nova orla", "4 novas pontes", "6 novos parques" e "120 novas praças", acompanhadas da identidade visual da Prefeitura do Recife e da Secretaria de Turismo e Lazer.

Na decisão, o juiz afirma que, em uma análise preliminar, o conteúdo apresentado nas peças extrapola os limites de uma campanha de promoção turística. "As peças publicitárias, limitam-se a enunciar obras e realizações administrativas, sem propriamente conformar-se numa chamada apta a estimular o deslocamento de visitantes", registra.

Placa da Prefeitura de Recife, no interior do estado - Divulgação



O magistrado também chama atenção para o alcance territorial da campanha. Segundo a decisão, uma ação voltada exclusivamente à promoção do turismo dificilmente deixaria de contemplar mercados emissores considerados estratégicos, como capitais vizinhas. "Uma autêntica campanha de promoção do destino turístico Recife não excluiria mercados emissores de maior potencial, a exemplo de capitais vizinhas como João Pessoa, Maceió e Natal", destaca o texto.

Para o juiz, a combinação entre o conteúdo das peças e sua divulgação em municípios que integram o eleitorado estadual levanta indícios de que a publicidade institucional possa ter sido utilizada para promover realizações administrativas em benefício de um pré-candidato ao Governo do Estado.

Apesar desse entendimento inicial, o magistrado decidiu não conceder, por enquanto, a liminar pedida pelo PSD para retirada imediata das placas e suspensão da campanha em outdoors, painéis de LED, rádio, televisão, internet, streaming e demais meios de divulgação.

A decisão fundamenta que, antes de uma medida com esse alcance, é necessário reunir elementos que permitam avaliar com maior segurança a legalidade da campanha. Por isso, foi determinada uma espécie de instrução prévia, prevista no Código de Processo Civil e na Lei Complementar nº 64/1990.

Documentos

Como parte da decisão, o TRE determinou que a Prefeitura do Recife e a Secretaria de Turismo e Lazer encaminhem, no prazo de cinco dias, os processos administrativos completos da campanha, contratos, planos de mídia, ordens de serviço, mapas de inserção, estudos técnicos, pesquisas que embasaram a estratégia de divulgação, relação de todas as peças produzidas, municípios alcançados, datas de instalação e retirada dos outdoors, execução financeira, notas fiscais e demonstrativos orçamentários.

Também deverão ser apresentados documentos referentes ao Decreto Municipal nº 39.724/2026, que suplementou recursos para a Secretaria de Turismo e Lazer, além da identificação dos agentes públicos responsáveis pela aprovação do conteúdo, autorização da campanha e dos remanejamentos orçamentários.

Outra medida determinada pela Justiça foi a preservação integral de todo o acervo físico e digital relacionado à campanha, incluindo contratos, vídeos, fotografias, roteiros, e-mails, mensagens, arquivos originais, metadados, ordens de mídia e demais documentos, impedindo sua exclusão ou alteração durante a tramitação do processo.

Além disso, João Campos, Victor Marques e Carlos Antônio da Costa Cavalcanti Neto foram intimados para informar se participaram da concepção, aprovação, contratação, autorização ou manutenção da campanha e poderão apresentar defesa no prazo legal.

PSD

Na ação, o PSD sustenta que a campanha institucional teria sido desvirtuada para promover realizações da gestão anterior em um momento de pré-campanha eleitoral. A legenda também questiona o aumento das despesas com publicidade e promoção turística no primeiro semestre de 2026 e pede que seja apurado se houve utilização indevida de recursos públicos em benefício eleitoral.

O partido havia solicitado a retirada imediata dos outdoors e a interrupção da campanha em todos os municípios situados fora do Recife, além da aplicação das sanções previstas na legislação eleitoral.

Próximos passos

Após o envio das informações pela Prefeitura do Recife, a apresentação das defesas dos representados e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o juiz voltará a analisar o pedido de tutela de urgência para decidir se determina ou não a suspensão da campanha publicitária antes do julgamento do mérito da ação. Até lá, a publicidade permanece em circulação.