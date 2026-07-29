Justiça cobra explicações sobre campanha da Prefeitura do Recife veiculada no interior de Pernambuco
Decisão aponta "séria suspeita de irregularidade" em publicidade questionada pelo PSD e dá cinco dias para apresentação de documentos
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A campanha publicitária da Prefeitura do Recife veiculada em municípios do interior de Pernambuco entrou na mira da Justiça Eleitoral. Em decisão, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) reconheceu haver "séria suspeita de irregularidade" na publicidade institucional questionada pelo PSD e determinou que o Município do Recife e a Secretaria de Turismo e Lazer apresentem, em até cinco dias, toda a documentação relativa à concepção, contratação, planejamento, execução financeira e estratégia de divulgação da campanha "Faz gosto mostrar pro mundo". O magistrado, contudo, adiou a análise do pedido de retirada imediata das placas e demais peças publicitárias até a apresentação das informações solicitadas.
A ação foi proposta pelo Diretório Estadual do PSD contra o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), o atual prefeito, Victor Marques (PCdoB), e Carlos Antônio da Costa Cavalcanti Neto. O partido sustenta que a campanha institucional, apresentada pela Prefeitura como ação de promoção turística, estaria sendo utilizada para divulgar obras e realizações da gestão de João Campos, favorecendo sua pré-candidatura ao Governo de Pernambuco.
Entre os principais argumentos da representação está a instalação de outdoors em cidades como Caruaru, Vitória de Santo Antão, Joaquim Nabuco, Pombos, Sairé e Limoeiro. As peças exibem mensagens como "Nova orla", "4 novas pontes", "6 novos parques" e "120 novas praças", acompanhadas da identidade visual da Prefeitura do Recife e da Secretaria de Turismo e Lazer.
Na decisão, o juiz afirma que, em uma análise preliminar, o conteúdo apresentado nas peças extrapola os limites de uma campanha de promoção turística. "As peças publicitárias, limitam-se a enunciar obras e realizações administrativas, sem propriamente conformar-se numa chamada apta a estimular o deslocamento de visitantes", registra.
O magistrado também chama atenção para o alcance territorial da campanha. Segundo a decisão, uma ação voltada exclusivamente à promoção do turismo dificilmente deixaria de contemplar mercados emissores considerados estratégicos, como capitais vizinhas. "Uma autêntica campanha de promoção do destino turístico Recife não excluiria mercados emissores de maior potencial, a exemplo de capitais vizinhas como João Pessoa, Maceió e Natal", destaca o texto.
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Para o juiz, a combinação entre o conteúdo das peças e sua divulgação em municípios que integram o eleitorado estadual levanta indícios de que a publicidade institucional possa ter sido utilizada para promover realizações administrativas em benefício de um pré-candidato ao Governo do Estado.
Apesar desse entendimento inicial, o magistrado decidiu não conceder, por enquanto, a liminar pedida pelo PSD para retirada imediata das placas e suspensão da campanha em outdoors, painéis de LED, rádio, televisão, internet, streaming e demais meios de divulgação.
A decisão fundamenta que, antes de uma medida com esse alcance, é necessário reunir elementos que permitam avaliar com maior segurança a legalidade da campanha. Por isso, foi determinada uma espécie de instrução prévia, prevista no Código de Processo Civil e na Lei Complementar nº 64/1990.
Documentos
Como parte da decisão, o TRE determinou que a Prefeitura do Recife e a Secretaria de Turismo e Lazer encaminhem, no prazo de cinco dias, os processos administrativos completos da campanha, contratos, planos de mídia, ordens de serviço, mapas de inserção, estudos técnicos, pesquisas que embasaram a estratégia de divulgação, relação de todas as peças produzidas, municípios alcançados, datas de instalação e retirada dos outdoors, execução financeira, notas fiscais e demonstrativos orçamentários.
Também deverão ser apresentados documentos referentes ao Decreto Municipal nº 39.724/2026, que suplementou recursos para a Secretaria de Turismo e Lazer, além da identificação dos agentes públicos responsáveis pela aprovação do conteúdo, autorização da campanha e dos remanejamentos orçamentários.
Outra medida determinada pela Justiça foi a preservação integral de todo o acervo físico e digital relacionado à campanha, incluindo contratos, vídeos, fotografias, roteiros, e-mails, mensagens, arquivos originais, metadados, ordens de mídia e demais documentos, impedindo sua exclusão ou alteração durante a tramitação do processo.
Além disso, João Campos, Victor Marques e Carlos Antônio da Costa Cavalcanti Neto foram intimados para informar se participaram da concepção, aprovação, contratação, autorização ou manutenção da campanha e poderão apresentar defesa no prazo legal.
PSD
Na ação, o PSD sustenta que a campanha institucional teria sido desvirtuada para promover realizações da gestão anterior em um momento de pré-campanha eleitoral. A legenda também questiona o aumento das despesas com publicidade e promoção turística no primeiro semestre de 2026 e pede que seja apurado se houve utilização indevida de recursos públicos em benefício eleitoral.
O partido havia solicitado a retirada imediata dos outdoors e a interrupção da campanha em todos os municípios situados fora do Recife, além da aplicação das sanções previstas na legislação eleitoral.
Próximos passos
Após o envio das informações pela Prefeitura do Recife, a apresentação das defesas dos representados e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o juiz voltará a analisar o pedido de tutela de urgência para decidir se determina ou não a suspensão da campanha publicitária antes do julgamento do mérito da ação. Até lá, a publicidade permanece em circulação.