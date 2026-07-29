Federação PRD-Solidariedade rompe com Raquel Lyra e oficializa apoio a João Campos após desgaste na relação
Presidente do Solidariedade diz que desgaste de quase dez anos com Raquel Lyra e aliança de João Campos com Lula motivaram a mudança de lado
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Federação PRD-Solidariedade decidiu trocar o palanque da governadora Raquel Lyra (PSD) pelo do ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB). Em entrevista ao Jornal do Commercio, o presidente estadual do Solidariedade, Pastor Edinazio Silva, atribuiu a mudança ao desgaste acumulado na relação com gestora, à dificuldade de consolidar a aliança política e à aproximação entre João e o presidente Lula (PT).
"O casamento não termina por acaso. Quando uma relação termina é porque alguma coisa está atrapalhando essa relação. Durante esse tempo todo, lógico que existe um desgaste", afirmou o dirigente.
Segundo ele, a formalização da aliança com a gestora não avançou como esperado e a relação começou a se deteriorar. Há menos de um mês atrás, a Federação promoveu um ato político de apoio à reeleição de Raquel Lyra.
O presidente do Solidariedade também revelou que, após tomar conhecimento do rompimento, Raquel acionou interlocutores para tentar reconstruir a aliança. "A governadora, sabendo que houve o rompimento, mandou o grupo dela me procurar para tentar recompor. Mas uma relação não termina por acaso."
Primeiro encontro com João
Edinazio contou ainda que não conhecia pessoalmente o ex-prefeito João Campos antes das negociações. Segundo ele, a aproximação ocorreu por meio de integrantes do próprio grupo político, entre eles o ex-prefeito de Moreno, Vavá Rufino, pré-candidato a deputado federal pela federação.
"Ontem tivemos o primeiro encontro. Conversamos, ele foi muito agradável, receptivo. A juventude dele nos contaminou, a garra, o gás dele. Tudo isso fez a gente acelerar esse casamento", declarou Edinazio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A oficialização do apoio da Federação PRD-Solidariedade a João Campos ocorrerá na convenção marcada para o próximo sábado (1º). Na ocasião, as legendas também devem homologar as candidaturas proporcionais e definir os últimos encaminhamentos sobre a atuação da federação nas eleições estaduais.
Mudança no PRD acelerou decisão
Edinazio afirmou que outro fator decisivo foi a troca no comando estadual do PRD. "Quando a gente pegou a federação, são dois partidos. A gente já previa que o PRD iria trocar de comando e existia uma tendência de caminhar com João Campos. Iniciou uma cisão: um queria João, outro queria Raquel."
O retorno do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, à presidência da legenda alterou o equilíbrio interno da federação, já que existiam posições diferentes entre os dois partidos sobre o apoio ao Governo do Estado.
Segundo o dirigente, sua posição inicial era manter o apoio à governadora, mas que, diante do novo cenário político e das negociações internas, prevaleceu a decisão de caminhar com o socialista. "Existe um grupo que quer apoiar Raquel e outro que quer apoiar João. Vai para a convenção porque acho que a unidade é melhor para todo mundo. A gente está tentando marchar junto num bloco."
Mesmo com a mudança de lado, Edinazio afirmou que a federação ainda busca construir uma posição unificada entre seus candidatos, com definição para correr até a realização da convenção partidária.